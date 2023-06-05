ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом - Маляр

Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

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Анна Маляр про ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото 28 ОМБр, Міноборони

Українські захисники просунулися на різних ділянках на Бахмутському напрямку. Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, подекуди вони змогли відбити у російських окупантів до 1600 метрів території.

Вона зазначила, що за цю добу українські бійці досягли успіху на Бахмутському напрямку.

Маляр повідомила, що українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

Так, незважаючи на жорсткий опір і спроби росіян утримати займані рубежі і позиції наші частини в ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках.

"В ході ведення бойових дій ми просунулися вперед на напрямку Оріхове-Василівка і Парасковіївка від 200 до 1600 метрів. Це за різними напрямками. У напрямку Іванівське-Кліщіївка у нас є просування від 100 до 700 метрів. Теж за різними напрямками", - сказала заступник міністра оборони.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ вже готові розпочати контрнаступ. За словами гаранта, Київ не отримав всю зброю, яка була потрібна, але чекати ще місяць українські війська вже не можуть.

Глава міноборони Олексій Резніков вважає, що армія України може піти в наступ відразу на декількох ділянках фронту. Війська в процесі військової операції будуть звільняти свої території і не підуть до Росії.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов сказав, що, незважаючи на посилення ракетних ударів з боку РФ, Москві не вдалося зірвати підготовку України до контрнаступу. Організація військової операції йде за планом.

Дивіться відео про те, яка ситуація в Бахмуті зараз:

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