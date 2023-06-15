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Росія запускатиме по Україні ракети Х-35, які важко виявляти - Ігнат

Юлія Куришко
15 червня 2023, 17:00 оновлено 15 червня, 17:06
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Речник розповів, що ще не було підтверджених фактів збиття таких ракет зенітними засобами.
Росія запускатиме по Україні ракети Х-35, які важко виявляти - Ігнат
Ракети Х-35 важче виявляти / колаж: Главред, фото: АрміяInform, warfor.me

Російські модернізовані ракети Х-35 до дивізіону берегового ракетного комплексу "Бал" у Брянській області мають збільшену дальність ураження. Вони менші у порівняні з іншими крилатими ракетами, тому їх важче виявляти.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу, що росіяни можуть переміщувати у Брянську область один дивізіон ЗРК "Бал". Це наземний комплекс, який призначений для того, щоб вражати надводні цілі як кораблі.

З цього ЗРК запускають модернізовані ракети Х-35У, що мають збільшений радіус. Росіяни повідомляють, що вони можуть досягати 500 км, але Ігнат вважає, що це можу бути завищений показник.

За його словами, сама ракета є меншою, а тому й більш небезпечно, адже її важче виявляти. Її площа розсіювання менша. До того ж, ракета призначена летіти над водою, а таким чином вона притискається нижче до землі.

Окрім того, ракети Х-35 використовуються із повітряного базування - літаків і гелікоптерів. При цьому Ігнат зауважив, що окупанти вже використовували такі ракети для атак по Одеській та Миколаївській областях. Так, було зафіксовано кілька таких пусків. Українські військові навіть збивали ракети Х-35 на цих напрямках.

"Власне цей дивізіон, які вони перетягнули, говорить про те, що у противника є дефіцит ракетного озброєння: крилатих ракет і балістичних. Саме тому такі речі як протикорабельні комплекси з'являються на півночі, де немає моря, але є Дніпро. Тому потрібно розуміти, що в будь-якому разі є небезпека і до неї треба бути готовими", - додав він.

При цьому він додав, що не було підтверджених фактів збиття таких ракет зенітними засобами.

"Але її крейсерська швидкість така, як і у крилатої ракети. Думаю, що нашим військовим керівництвом будуть вжиті заходи для протидії і цим загрозам", - сказав він.

Дивіться відео про те, чому Росія обстрілює Україну саме вночі:

Ракетні обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі. РФ випустила по Україні чотири крилаті ракети і два десятки дронів. Одну з ракет вдалося знищити, інші - влучили у промислові об'єкти.

Вночі, 14 червня, в Одесі лунали вибухи, РФ атакувала місто Калібрами. Вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста.

Росіяни вдарили авіабомбами по Запорізькій області. Внаслідок обстрілу російськими окупантами загинув один чоловік, ще одна людина постраждала - зруйновані приватні будинки і комунікації.

РФ підірвала ракетою житловий будинок у Кривому Розі. Внаслідок терористичного ракетного удару російських окупантів по житловому багатоквартирному будинку в Кривому Розі Дніпропетровській області загинули 10 людей.

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