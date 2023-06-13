Мама не стримує емоцій: російська ракета вбила молоде подружжя у Кривому Розі

Російські окупанти вдарили по рідному місту Володимира Зеленського - Кривому Рогу. Російська ракета вбила одразу молодих чоловіка та дружину - Давида та Ксенію Епельман. Їм було всього по 22 роки. Мама Ксенії на місці трагедії розповіла про те, як дізналась про загибель дочки та зятя. Відео вже розлетілось в Мережі.
Ксенія та Давид жили на першому поверсі 5-поверхового будинку. Саме біля їхньої квартири влучила російська ракета.
Мама загиблої дівчини дізналася про трагедію від матері свого молодого зятя.
"Мені подзвонила мама Давида, мого зятя, вона живе в Америці. Сказала, що горить будинок у них. Я приїхала сюди, тут все горить. Їм 22 роки було", - сказала жінка, не стримуючи емоцій.
Дивіться відео з мамою загиблої Ксенії з місця трагедії в Кривому Розі:
Відомо, що пара одружилася лише минулого року. 3 червня подружжя відсвяткувало річницю.
Ксенія працювала у 108-й гімназії вчителем молодших класів.
"Єдина дитина в сім'ї. Вони теж мріяли про дітей та будували плани на майбутнє. Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета. Вічна пам'ять їм та всім загиблим. Ворогу – ніякої пощади!", - написав Олександр Вілкул.
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу
У Кривому Розі в ніч на 13 червня три крилаті ракети збили сили ППО, але є і "прильоти". Пошкоджено цивільні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зруйнована п'ятиповерхівка. Під завалами є ще люди.
Горіли квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Розбиті 6 легкових машин.
Ще 4 травмованих - на іншій локації. Там горіла будівля і авто. Пожежу вже загасили. Зруйновано і автомобільне підприємство. Загорілася вантажна техніка. Полум'я вже загасили. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є в рятувальному підрозділі.
Станом на 14:30 13 червня відомо про те, що російські окупанти вбили 11 людей. Ще 28 людей були поранені, з них 12 - у середньому, важкому та вкрай важкому стані. Кількість загиблих та постраждалих може збільшитись. Розбір завалів триває.
Дивіться відео про ракетний удар по Кривому Рогу:
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