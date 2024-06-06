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Росія вивела у Чорне море велику кількість "Калібрів": таке ж було на Новий рік

Яна Ставська
6 червня 2024, 21:37
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Імовірно, Росія готується до нового масованого удару по материковій Україні.
тревога, флот, россия, калибр
В Україні незабаром можуть оголосити масштабну повітряну тривогу / Колаж Главреда. Фото: Сили оборони півдня

Російські окупанти вивели у Чорне море три надводних ракетоносії з сумарним залпом у 24 "Калібри", повідомляють Сили оборони Півдня. Останнього разу така кількість споряджених ракет реєструвалася ще восени 2023 року і взимку 2024 року.

"Ворог вивів в Чорне море три надводних ракетоносії, які спорядженні до 24 ракет типу "Калібр", - ідеться у повідомленні військових.

Рівень ракетного удару Росії по Україні військові оцінюють як "дуже високий".

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Інформація про активність стратегічної авіації ВКС РФ, яку росіяни піднімають напередодні повітряних атак, на моніторингових каналах наразі відсутня.

Як свідчать публікації ЗМІ, таку ж кількість "Калібрів" росіяни виводили в море 1 січня 2024 року.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удари Росії по Україні - останні новини

У ніч на четвер, 6 червня, загарбники масштабно атакували Херсон. Внаслідок атаки спалахнули пожежі у недіючому будівельному гіпермаркеті, житлових будинках, господарчих спорудах. Також палали автомобілі.

Як писав Главред, також сьогодні російські окупанти атакували дронами Нікополь у Дніпропетровській області. Під час атаки ворожий безпілотник влучив у рейсовий автобус, внаслідок чого спалахнула пожежа.

А напередодні окупанти вдарили по курортному селищу на Одещині. Ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі. Ракета влупила по готелю у Білгород-Дністровському районі.

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