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РФ вдарила по "Епіцентру" і будинках на Херсонщині: спалахнули масштабні пожежі

Альона Вороніна
6 червня 2024, 10:31
46
Окупанти під час атак поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини.
Удары по Херсонской области
РФ вдарила по "Епіцентру" і будинках на Херсонщині/ колаж: Главред, фото: Telegram ДСНС України

Російські окупанти у ніч на четвер, 6 червня, масштабно атакували Херсон. Внаслідок атаки спалахнули пожежі у недіючому будівельному гіпермаркеті, житлових будинках, господарчих спорудах. Також палали автомобілі.

Про це повідомили у ДСНС України. Зазначається, що вогнеборці гасили пожежі до самого ранку.

"Цієї ночі армія рф невпинно наносила удари по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет. Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно усі сили та засоби. До самого ранку херсонські вогнеборці гасили пожежі, а ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста", – йдеться у повідомленні.

відео дня
  • Наслідки удару по Херсонщині 6 червня
    Наслідки удару по Херсонщині 6 червня Telegram ДСНС України
  • Наслідки удару по Херсонщині 6 червня
    Наслідки удару по Херсонщині 6 червня Telegram ДСНС України
  • Наслідки удару по Херсонщині 6 червня
    Наслідки удару по Херсонщині 6 червня Telegram ДСНС України
  • Наслідки удару по Херсонщині 6 червня
    Наслідки удару по Херсонщині 6 червня Telegram ДСНС України
Удары по Херсонщине
Удари по Херсонщині/ скрін

Дивіться фото і відео наслідків ударів окупантів по Херсонщині:

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти у період з ранку 5 червня до ранку 6 червня атакували цілу низку населених пунктів у Херсонській області.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

Він розповів, що російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема було пошкоджено 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

"Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі. Через російську агресію 3 людини дістали поранення. Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 5 "Shahed-131/136", – розповів голова ОВА.

Хто такий Олександр Прокудін?

Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Вранці 5 червня повідомлялося, що РФ вдарила по Україні десятками дронів – є "приліт" у промисловий об'єкт. Російські загарбники запускали дрони з районів міста Курськ у РФ і з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Також 5 червня повідомлялося, що РФ вдарила ракетою по Одещині – зруйновано готель в курортному селищі. Російські окупанти атакували ракетою готель у Білгород-Дністровському районі області.

Нагадаємо, російська окупаційна армія почала масово застосовувати "Іскандери" по містам України. Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що це за ракети, чим вони небезпечні та скільки ще їх може бути в Росії.

Також у ніч на 6 червня РФ обстріляла кілька областей України – вдарила дронами по автобусу з пасажирами та об'єкту інфраструктури. Ворожий БпЛА влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині. У Хмельницькій області спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів.

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