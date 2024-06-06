"Сатурн" більше не попливе: у Криму бійці ГУР знищили російський буксир

У результаті операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено.

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Бійці ГУР знищили російський буксир / Колаж: Главред, фото, скріншот, карта

Спецпідрозділ 9 департаменту Головного управління розвідки Міноборони України провів спецоперацію в тимчасово окупованому Криму і в результаті атаки знищив російський буксир.

Як повідомляє пресслужба ГУР, 6 червня 2024 року бійці ГУР біля берегів Криму завдали успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".

"У результаті операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівне вогневе ураження було завдано після успішного прориву лінії оборонних загороджень окупантів у Чорноморській акваторії", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Дивіться відео - Бійці ГУР знищили російський буксир:

Вибух у Криму 6 червня 2024 року

Як повідомляв Главред, раніше ЗМІ писали з посиланням на джерела, що вранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Вибух прогримів о 3:45.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив знищення російського судна в Криму. Подробиці операції він не розкрив.

"Власне, це ще одна "морська нерухомість" на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі. Це факт. Подробиці будуть сьогодні. І так, яскраве відео буде також", - додав Юсов.

Буксири проекту 498 Буксири проєкту 498, тип "Сатурн" - серія портових рейдових буксирів-красувальників із двома гвинтами регульованого кроку в поворотних роздільно керованих напрямних насадках. До складу ВМФ СРСР надходили під шифром "Протей". Також були відомі під назвами "б/к 1200" і "бичок". Вони використовувалися як рейдові буксири різними службами цивільних портів і службами забезпечення військово-морських баз. Крім внутрішнього використання, буксири були поставлені на Кубу, в Ірак, НДР і ФРН, пише Вікіпедія.

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