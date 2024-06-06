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На Дніпропетровщині дрон РФ влучив у рейсовий автобус: деталі

Альона Вороніна
6 червня 2024, 09:57
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Постраждали люди, які перебували всередині транспортного засобу.
Атака по рейсовому автобусу на Никопольщине
На Дніпропетровщині дрон РФ влучив у рейсовий автобус/ колаж: Главред, фото: Telegram Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти атакували дронами Нікополь у Дніпропетровській області. Під час атаки ворожий безпілотник влучив у рейсовий автобус, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Постраждали люди, які перебували в автобусі – жінка і троє чоловіків. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він розповів, що постраждали чоловіки 52, 65 і 73 років і 38-річна жінка, які на момент влучання були всередині транспортного засобу.

відео дня

"Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали люди, які знаходилися всередині", – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА повідомив, що через атаки російських загарбників у місті також пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, знищений гараж. Також пошкоджено газогони та лінії електропередачі.

Лисак зазначив, що по Нікопольщині загарбники проводили атаки артилерією та дронами-камікадзе. Крім Нікополя, під удар окупантів також потрапили Марганецька і Червоногригорівська громади.

  • Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня
    Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня
    Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня
    Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня
    Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня
    Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня
    Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня Telegram Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня
    Наслідки удару РФ по Нікопольщині в Дніпропетровській області 5-6 червня Telegram Дніпропетровська ОВА

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Вранці 5 червня повідомлялося, що РФ вдарила по Україні десятками дронів – є "приліт" у промисловий об'єкт. Російські загарбники запускали дрони з районів міста Курськ у РФ і з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Також 5 червня повідомлялося, що РФ вдарила ракетою по Одещині – зруйновано готель в курортному селищі. Російські окупанти атакували ракетою готель у Білгород-Дністровському районі області.

Нагадаємо, російська окупаційна армія почала масово застосовувати "Іскандери" по містам України. Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що це за ракети, чим вони небезпечні та скільки ще їх може бути в Росії.

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