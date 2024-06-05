Зруйновано готель в курортному селищі: РФ вдарила ракетою по Одещині

Російські окупанти атакували ракетою готель у Білгород-Дністровському районі області.

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РФ вдарила ракетою по готелю в Одеській області / Колаж: Главред, фото: Одеська обласна прокуратура, Міноборони РФ

Російські окупанти вдарили по курортному селищі на Одещині. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі. Ракета влупила по готелю у Білгород-Дністровському районі.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин РФ", - йдеться у повідомленні. відео дня

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

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Раніше у ЗСУ сказали, чим атакував ворог і скільки цілей збито. Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави, повідомляють Повітряні Сили.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 31 травня в Києві прогримів вибух - РФ вдарила ракетою по столиці, спалахнула пожежа. За попередніми даними, окупанти застосували крилаті ракети. Протиповітряна оборона знищила всі цілі.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила по Києву "Іскандером" - у КМВА розповіли про наслідки атаки. Після ранкової атаки знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі - на неї впали уламки. Пошкоджено склади та автомобілі. Обійшлося без жертв.

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