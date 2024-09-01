Росія випустила ракети по колоні з зерном неподалік Сум: усі подробиці

З-поміж загиблих - 23-річний водій вантажівки.

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РФ знову атакувала Сумську область / Колаж Главреда. Фото: ОГП, скріншот відео (ілюстративне фото), УНІАН

У суботу ввечері, 31 серпня, Росія завдала ракетного удару по колоні зерновозів у Сумській області. Є один загиблий і чотири поранених.

Як повідомляє Сумська ОВА, ракетного удару було завдано по території однієї з громад Сумського району. Ідеться про автошлях Суми-Харків неподалік села Верхня Сироватка, уточнюють правоохоронці.

У результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

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Внаслідок ракетного удару одна людина - 23-річний водій вантажівки - загинула та чотири людини, теж водіїв, травмовано. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Офіс генпрокурора звітує про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Вибухи сьогодні - останні новини

Як писав Главред, у ніч проти 30 серпня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, внаслідок чого виникла пожежа. Є постраждалі.

Ще раніше, 29 серпня, Київ відбив одну з наймасованіших повітряних атак росіян. У Дніпровському, Голосіївському та Деснянському районах було зафіксовано падіння уламків.

Крім того, зросла кількість постраждалих і загиблих унаслідок удару Росії по Харкову 30 серпня. Внаслідок атаки відомо вже про 6 загиблих та 47 постраждалих.

Також Главред повідомляв, як журналісти потрапили під удар РФ на Донбасі. Інцидент стався на найгарячішому напрямку українського фронту - Покровському.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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