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Вранці у Києві лунали вибухи: тривога тривала 5 годин, збито понад 10 дронів

Анна Ярославська
29 серпня 2024, 06:39оновлено 29 серпня, 08:01
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У Дніпровському, Голосіївському та Деснянському районах зафіксовано падіння уламків.
Атака дронов
Вранці 29 серпня Київ атакують дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Зранку 29 серпня Київ відбиває атаку ворожих дронів. У столиці працює протиповітряна оборона. У кількох районах зафіксовано падіння уламків.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у Дніпровському районі міста зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови. За оперативною інформацією, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови.

відео дня

"Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку. Інформація про постраждалих встановлюється. На місце виїхали оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

У Деснянському районі міста уламки впали на територію приватного домогосподарства. Інформація про постраждалих відсутня.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит альтанка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место. Информация о пострадавших пока не поступала.

У КМВА уточнили наслідки повітряної атаки РФ

"Третя повітряна атака на Київ за останні 4 дні. І знову масована. Цього разу ворог застосував виключно ударні БПЛА. До Києва російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курскої області РФ ще до півночі, близько 23:00. Заходили хвилями і в різних напрямках", - розповів голова КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога.

Внаслідок атаки ударних БпЛА у Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо пошкоджені вікна та двері у багатоквартирному будинку.

У Дніпровському районі міста зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.

У Деснянському районі міста уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будівлі. Вогонь оперативно ліквідували.

Повідомлення про постраждалих не надходили.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Повітряні атаки РФ на Україну

У середу, 28 серпня, у Кривому Розі прогриміли вибухи - окупанти атакували місто ракетою. Унаслідок удару РФ є постраждалі.

У ніч на 27 серпня російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Чотириповерхову будівлю частково зруйновано. Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по центру міста зросла до чотирьох осіб.

Унаслідок атаки російських "Шахедів" на Запоріжжя 27 серпня загинули двоє людей, ще четверо - дістали поранення. Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Іван Федоров.

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