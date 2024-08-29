Вранці у Києві лунали вибухи: тривога тривала 5 годин, збито понад 10 дронів

У Дніпровському, Голосіївському та Деснянському районах зафіксовано падіння уламків.

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Вранці 29 серпня Київ атакують дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

Зранку 29 серпня Київ відбиває атаку ворожих дронів. У столиці працює протиповітряна оборона. У кількох районах зафіксовано падіння уламків.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у Дніпровському районі міста зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови. За оперативною інформацією, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови.

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"Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку. Інформація про постраждалих встановлюється. На місце виїхали оперативні служби", - йдеться в повідомленні.

У Деснянському районі міста уламки впали на територію приватного домогосподарства. Інформація про постраждалих відсутня.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Деснянском районе, где упали обломки дрона, горит альтанка в коттеджном городке. Спасатели направляются на место. Информация о пострадавших пока не поступала.

У КМВА уточнили наслідки повітряної атаки РФ

"Третя повітряна атака на Київ за останні 4 дні. І знову масована. Цього разу ворог застосував виключно ударні БПЛА. До Києва російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курскої області РФ ще до півночі, близько 23:00. Заходили хвилями і в різних напрямках", - розповів голова КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога.

Внаслідок атаки ударних БпЛА у Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо пошкоджені вікна та двері у багатоквартирному будинку.

У Дніпровському районі міста зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.

У Деснянському районі міста уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будівлі. Вогонь оперативно ліквідували.

Повідомлення про постраждалих не надходили.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Повітряні атаки РФ на Україну

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