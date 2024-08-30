У Сумах - вибух і пожежа: армія РФ вдарила по інфраструктурі міста

Мешканців міста просять щільно закрити вікна та двері та за можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

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РФ вдарила по інфраструктурі Сум / Колаж: Главред, фото: ДержНС

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, внаслідок чого виникла пожежа. Є постраждалі.

Як повідомляє Сумська ОДА в Telegram, унаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Мешканців міста просять щільно закрити вікна та двері та за можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

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Унаслідок ворожого удару є постраждалі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Як повідомляв Главред, увечері 25 серпня в Сумах прогриміли потужні вибухи. Росіяни вдарили по приватному сектору в Сумській громаді. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

24 серпня російські окупанти вдарили ракетою по місту Суми. Унаслідок удару є поранені. Відомо, що окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.

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