У Сумах - вибух і пожежа: армія РФ вдарила по інфраструктурі міста

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, внаслідок чого виникла пожежа. Є постраждалі.
Як повідомляє Сумська ОДА в Telegram, унаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.
Мешканців міста просять щільно закрити вікна та двері та за можливості не виходити з приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
Унаслідок ворожого удару є постраждалі.
Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Як повідомляв Главред, увечері 25 серпня в Сумах прогриміли потужні вибухи. Росіяни вдарили по приватному сектору в Сумській громаді. Є загиблі та поранені серед мирного населення.
24 серпня російські окупанти вдарили ракетою по місту Суми. Унаслідок удару є поранені. Відомо, що окупанти завдали авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста.
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