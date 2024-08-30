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Кількість постраждалих і загиблих різко зросла: нові деталі удару РФ по Харкову

Юрій Берендій
30 серпня 2024, 19:09
247
За даними Харківської обласної прокуратури, російські окупанти запустили керовані авіабомби по Харкову з району Білгородської області Росії.
Кількість постраждалих і загиблих різко зросла: нові деталі удару РФ по Харкову
Стало відомо, звідки РФ запустила КАБи по Харкову / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Вдень, 30 серпня російські окупанти завдали терористичного удару по середмістю Харкова. Внаслідок атаки відомо про 6 загиблих та 47 постраждалих. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих зросла до шести людей", - написав він.

Згодом Олег Синєгубов додав, що станом на 17:53 кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 47.

відео дня

Водночас глава Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що слідчі та прокурори встановили, що пуски керованих авіаційних бомб по Харкову були здійснені з населеного пункту Дубове в Бєлгородській області Росії.

На місцях влучань у Харкові працюють правоохоронці, які збирають докази воєнних злочинів Росії.

"Цей населений пункт розташований за 25 кілометрів від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак Су-34", – сказав Олександр Фільчаков.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко зазначив, що за попередніми даними, росіяни використали 5 КАБів по місту.

"Попередньо, це 250-кілограмові УМПБ Д-30 чи 500-кілограмові. Ми з'ясуємо це після того, як будуть досліджені всі уламки", – підкреслив Володимир Тимошко.

Наразі слідча та прокурорська групи працюють на місцях влучань. Детальнішу інформацію правоохоронці нададуть пізніше. Попередньо, найближче місце влучання від місця пуску КАБів відстань складає приблизно 65 кілометрів.

Станом на 19:10 міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Телеграм-каналі повідомив, що кількість постраждалих зросла до 55.

"Щонайменше 55 осіб постраждали станом на цю хвилину", - написав він.

Глава МВС повідомив, що на місцях працюють всі оперативні служби: рятувальники, поліцейські та психологи ДСНС. Він висловив вдячність комунальникам і волонтерам за активну участь у рятувальних та ліквідаційних роботах.

"Розгорнутий оперативний штаб, де приймають заяви від потерпілих, працює криміналістична лабораторія, пошкоджені будинки взяті під охорону поліцією. Також проводять поквартирні обходи, щоб переконатися, що всім постраждалим надана допомога. Цей черговий жорстокий воєнний злочин росії ретельно документується. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих", - резюмував він.

Кількість постраждалих і загиблих різко зросла: нові деталі удару РФ по Харкову
Що відомо про керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удар по Харкову 30 серпня - що відомо про наслідки обстрілів Харкова

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 серпня у Харкові пролунала серія вибухів. Російські окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ігор Терехов зазначив, що в ніч на 25 серпня російські окупанти здійснили ракетні удари по Харкову та Чугуєву, внаслідок чого постраждало 7 громадян.

Видання The Guardian повідомляє, що винищувачі F-16, надані Нідерландами і Данією, зможуть захищати Харків від російських коригованих авіабомб. Ці країни дозволили Україні використовувати свої літаки для боротьби з російською бойовою авіацією навіть на території Росії.

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