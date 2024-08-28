Цілі не змінилися: росіяни можуть готувати ще один масований удар - Братчук

Російські окупанти під час масованої атаки по Україні 26 серпня застосували заборонені касетні боєприпаси для ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.
Він нагадав, що це була рекордна, після 24 лютого 2022 року, ракетно-дронова атака.
"Безпілотники максимально використовувалися ворогом не тільки для того, щоб перенаситити нашу систему протиповітряної оборони. "Шахеди" — це не відволікаючий маневр бойовий. Їх цього разу застосували саме для ударів, насамперед, по енергетичній інфраструктурі", — зазначив Братчук.відео дня
Він також нагадав, що росіяни для атаки по західних регіонах України застосували ракети "Кинджал".
"Щодо західних регіонів країни, то ворог атакував, застосувавши, зокрема, "Кинджали", газосховища, які працюють і на наших європейських партнерів. Найімовірніше, ворог намагався завдати шкоди цим газосховищам для того, щоб схилити наших союзників менше допомагати Україні. І, власне, ті гуманітарні коридори, які існують у західних регіонах, теж перебували під ударом", — сказав спікер.
Він також не виключає, що російські війська повторять подібні атаки вже незабаром. Адже тактика терористів — незмінна.
"На мій погляд, росіяни збирали ракети і дрони не тільки для одного масованого удару. Зараз, цілком імовірно, будуть якісь проміжні етапи в кілька днів, від 8 до 10, можливо — до двох тижнів. І знову будуть використані подібні ракетно-дронові удари. Ми йдемо в осінь, наближається опалювальний сезон. А цілі російських терористів не змінилися. Адже удари по енергетиці не позначаються сьогодні на полі бою. Війська автономно в цьому плані працюють, а от на мирних людях, на жаль, позначаються", — підкреслив Братчук.
Хто такий Сергій Братчук?
Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.
З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, 28 серпня, у День трауру, ворог наніс удар по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу пошкоджено бокси для ремонту автомобілів та транспортні засоби.
27 серпня російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро - дістали травми різного ступеня тяжкості. Вдалося врятувати п'ятьох людей.
26 серпня країна-агресорка Росія завдала по Україні наймасованішого удару ракетами і дронами. Російські окупанти запустили 127 ракет і 109 ударних безпілотників.
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