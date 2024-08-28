Цілі не змінилися: росіяни можуть готувати ще один масований удар - Братчук

Безпілотники максимально використовувалися ворогом не тільки для того, щоб перенаситити нашу систему протиповітряної оборони, каже Братчук.

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Росіяни можуть готувати ще один масований удар по Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Російські окупанти під час масованої атаки по Україні 26 серпня застосували заборонені касетні боєприпаси для ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це сказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він нагадав, що це була рекордна, після 24 лютого 2022 року, ракетно-дронова атака.

"Безпілотники максимально використовувалися ворогом не тільки для того, щоб перенаситити нашу систему протиповітряної оборони. "Шахеди" — це не відволікаючий маневр бойовий. Їх цього разу застосували саме для ударів, насамперед, по енергетичній інфраструктурі", — зазначив Братчук. відео дня

Він також нагадав, що росіяни для атаки по західних регіонах України застосували ракети "Кинджал".

"Щодо західних регіонів країни, то ворог атакував, застосувавши, зокрема, "Кинджали", газосховища, які працюють і на наших європейських партнерів. Найімовірніше, ворог намагався завдати шкоди цим газосховищам для того, щоб схилити наших союзників менше допомагати Україні. І, власне, ті гуманітарні коридори, які існують у західних регіонах, теж перебували під ударом", — сказав спікер.

Він також не виключає, що російські війська повторять подібні атаки вже незабаром. Адже тактика терористів — незмінна.

"На мій погляд, росіяни збирали ракети і дрони не тільки для одного масованого удару. Зараз, цілком імовірно, будуть якісь проміжні етапи в кілька днів, від 8 до 10, можливо — до двох тижнів. І знову будуть використані подібні ракетно-дронові удари. Ми йдемо в осінь, наближається опалювальний сезон. А цілі російських терористів не змінилися. Адже удари по енергетиці не позначаються сьогодні на полі бою. Війська автономно в цьому плані працюють, а от на мирних людях, на жаль, позначаються", — підкреслив Братчук.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 28 серпня, у День трауру, ворог наніс удар по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу пошкоджено бокси для ремонту автомобілів та транспортні засоби.

27 серпня російська окупаційна армія вдарила ракетою по готелю в Кривому Розі. Унаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще п'ятеро - дістали травми різного ступеня тяжкості. Вдалося врятувати п'ятьох людей.

26 серпня країна-агресорка Росія завдала по Україні наймасованішого удару ракетами і дронами. Російські окупанти запустили 127 ракет і 109 ударних безпілотників.

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