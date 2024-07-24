Росія після першого обстрілу атакувала Харків повторно і знову бʼє по місту

Російські окупанти у середу, 24 липня, завдали повторного удару по Харкову. Загалом, міська влада нарахувала пʼять "прильотів".
Водночас мер Ігор Терехов станом на 15:30 повідомляє про новий обстріл обласного центру.
Терехов стверджує, що усі попередні прильоти припали на промислову зону. А голова ОВА Олег Синєгубов зауважив, що ідеться про Холодногірський район Харкова.
Ракетами було атаковано інфраструктурний обʼєкт, на місці влучання — сильна пожежа. За уточненими даними, постраждали чотири людини, ще щодо двох людей тривають пошуки. На жаль, з-під завалів вилучили тіло однієї людини.
Невдовзі зʼявилась інформація про новий обстріл Росією — ворог завдав повторного удару.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Вибухи в Харкові - останні новини
У середу вдень окупанти атакували Харків. По місту було завдано ракетного удару.
Вранці ЗС РФ завдали ударів по місту з установок С-300.
Тим часом ЗСУ відповідають загарбникам на їхні терористичні атаки на Харків. Зокрема, на початку липня, як було встановлено, дрони влаштували блекаут у Воронезькій і Бєлгородській областях - звідки Росія веде вогонь по нашому прикордонню.
27 червня РФ вперше вдарила по Харкову потужною бомбою ФАБ-500. Внаслідок російської атаки пошкоджені приватні будинки, постраждали 5 людей.
Росія діє щодо Харкова за сценарієм Алеппо - це сценарій помсти, упевнений президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар. Він пояснив, що РФ давно хотіла завоювати Харків і зробити його "столицею" "правильної України", але за всі роки війни не змогла цього зробити. Тому ворогу тільки залишається тероризувати місто-мільйонник.
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