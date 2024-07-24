У Харкові був 'приліт' по інфраструктурному об’єкту, спалахнула пожежа: що відомо

Після влучання спалахнула сильна пожежа на цивільному інфраструктурному об’єкті, інформація про постраждалих уточнюється.

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У Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту/ колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.соm/Олег Синєгубов

Російські окупанти атакували Харків у середу, 24 липня. По місту був нанесений ракетний удар.

Загарбники влучили в інфраструктурний об’єкт, на місці влучання спалахнула сильна пожежа. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.

"Ракетами був атакований інфраструктурний об’єкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється", – зазначив міський голова. відео дня

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на цей час невідомо, чи є постраждалі.

"Окупанти вдарили ракетами по Харкову. За попередніми даними, є пожежа на цивільному інфраструктурному об’єкті. На цю хвилину – без постраждалих. Огляд триває", – зазначив Терехов.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Пізно ввечері 22 липня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога – РФ атакувала "Шахедами", злетів МіГ. В областях було чутно вибухи, працювала українська ППО.

У ніч на 23 липня РФ вгатила по критичній інфраструктурі Сумщини. Окупанти запустили вісім "Шахедів" та одну ракету Х-69. Захисникам України вдалося збити сім ворожих дронів. Ракета також не долетіла до цілі. Проте не обійшлося і без влучань. У Сумській ОВА повідомили, що у ніч на 23 липня російські окупанти нанесли авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.

Що відомо про ракету Х-69? Х-69 — російська високоточна малопомітна крилата ракета класу "повітря-поверхня". Х-69 є модернізацією ракети Х-59. Призначена для ураження наземних цілей та надводних об'єктів, пише Вікіпедія.

Вранці 24 липня у Харкові пролунали вибухи – РФ обстріляла місто ракетами С-300, є загиблий. Перший удар по Харкову припав на промислову зону одного з районів міста, другий – по приватному сектору.

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