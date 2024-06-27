У будинку була дитина: РФ вперше вдарила по Харкову потужною бомбою ФАБ-500

Внаслідок російської атаки пошкоджені приватні будинки, постраждали 5 людей.

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РФ вперше вдарила по Харкову боєприпасом ФАБ-500 / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України, Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти вперше вдарили по Харкову потужним боєприпасом ФАБ-500. Ця бомба потужніша, ніж КАБ. Про це повідомляє МВС.

ФАБ-500 впав у Київському районі міста. Бойова частина одного з боєприпасів влучила у приватний будинок, але не розірвалася. Внаслідок атаки були пошкоджені приватний будинок, гуртожиток закладу вищої освіти, а також вікна і ворота пожежно-рятувальної частини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

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Дивіться відео про удар по Харкову:

РФ вперше вдарила по Харкову боєприпасом ФАБ-500 / фото: скріншот

Що відомо про постраждалих

Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, повідомляють у Національній поліції України. На момент удару по житловому будинку, всередині був 39-річний чоловік.

"У нього уламкові поранення та мінно-вибухові травми. У 59-річної жінки гостра реакція на стрес. Ворожий боєприпас ФАБ-500 влучив в її оселю і не розірвався", - йдеться у повідомленні.

Вибухові поранення також отримав 74-річний чоловік. В момент вибуху він перебував в гаражі. У 21-річної жінки, яка знаходилася вдома під час ворожого обстрілу, гостра реакція на стрес. 29-річна жінка отримала уламкові поранення.

РФ вперше використала ФАБ-500 для удару по Харкову

Російські окупанти вперше вдарили по Харкову ФАБом-500 з УМПК, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. За попередніми даними, його запуск був здійснений з населеного пункту Майський у Бєлгородській області РФ.

Боєприпас влучив у стіну приватного будинку та не здетонував. На подвір'ї був підривний пристрій. На момент влучання у будинку був 10-річний хлопчик, він не постраждав.

Дивіться відео про удар по Харкову:

РФ вперше вдарила по Харкову боєприпасом ФАБ-500 / фото: скріншот

Що таке ФАБ? Фугасні авіабомби (ФАБ) - авіабомби, основною уражальною дією яких є дія фугасу. Вони мають найпотужнішу й універсальну уражальну дію серед авіабомб основного призначення. Маса ВР у бомбі приблизно становить 50 %, також бомба має порівняно міцний корпус для проникнення в ґрунт або перешкоди типу міжповерхових перекриттів будівель і споруд, пише Вікіпедія.

Що таке ФАБ / Главред

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

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