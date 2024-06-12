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Чому Харків найбільше потрапляє під вогонь: розкрито "хотілку" Кремля

Яна Ставська
12 червня 2024, 22:56
87
Загроза зберігається не тільки для Харкова, а й для ще одного великого українського міста.
Чому Харків найбільше потрапляє під вогонь: розкрито 'хотілку' Кремля
Чому РФ знищує Харків? Відповідь експерта / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншоти: відео

Росія діє щодо Харкова за сценарієм Алеппо - це сценарій помсти, упевнений президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки МихайлоГончар.

У чаті на Главреді він пояснив, що РФ давно хотіла завоювати Харків і зробити його "столицею" "правильної України", але за всі роки війни не змогла цього зробити. Тому ворогу тільки залишається тероризувати місто-мільйонник.

"Росія хоче, щоб виникла паніка, почалася втеча з Харкова, і щоб це виглядало і помстою, і прикладом для інших міст України, розташованих поблизу кордону з РФ (для Сум і Чернігова) або близько до лінії фронту (Запоріжжя, Дніпра і Кривого Рогу), а також, звісно, для Одеси, яку росіяни методично довбуть безпілотниками та ракетами з території окупованого Криму. Тому це масштабна акція помсти", - розповів експерт.

відео дня

Росіяни позначили намір зробити з Харкова другий Маріуполь, вважає Гончар.

Вибухи у Харкові - ситуація у місті та області

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко наголосив, що Росія налаштована на довгу та виснажливу війну проти України. Кремль може повторити у Харкові жорстку стратегію, яку колись застосували проти сирійського Алеппо у 2016 році.

"Вони просто витіснили людей. Це те, що вони хочуть практикувати довкола Харкова", - заявив Литвиненко.

Ситуація почала змінюватися, коли ЗСУ дозволили бити західним озброєнням по пускових загарбників у Бєлгородській області. За словами мера Терехова, удари ракетами по позиціях окупантів, з яких здійснювалися ракетні атаки на Харків, скоротили кількість обстрілів міста.

Наразі росіяни здійснюють Харківську операцію, щоб відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а 2009 року заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книжок і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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