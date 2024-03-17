Ворог влупив по Конотопу та Сумах: там прогриміли потужні вибухи

Російські окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури на Сумщині

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РФ вдарила по Конотопу / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти увечері 17 березня атакували Конотоп на Сумщині. У місті пролунали потужні вибухи. Про це заявив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Спершу він підтвердив ворожий удар по місту і зазначив, що загроза ще є, росіяни знову можуть атакувати Конотоп. Пізніше він підтвердив другий вибух. Ворог вдарив по об'єкту інфраструктури.

РФ вдарила по об'єкту інфраструктури в Конотопі / фото: скріншот

Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що російські окупанти здійснили запуск ракети Х-59 та КАБів.

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РФ атакувала Сумщину / фото: скріншот

РФ атакувала Сумщину / фото: скріншот

Крім цього окупанти вдарили по обласному центрі. У Сумах прогриміли потужні вибухи. Росіяни двічі вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури.

"На щастя, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Ситуація на кордоні знаходиться під контролем ЗСУ ... Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе, перебувайте в укриттях, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації", - зазначили у Сумській ОВА.

У Сумах пролунали потужні вибухи / фото: Сумська ОВА

Вибухи в Сумах

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибито вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

У ніч на 13 березня російський "Шахед" ударив у багатоквартирний будинок у Сумах. Там досі продовжують розбирати завали. Повністю знищено було 15 квартир, ще 15 - пошкоджено. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини, яка жила на 5-му поверсі, не знайшли.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що таке дрон Shahed / Инфографика: Главред

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