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У РФ виникли проблеми з виробництвом ракет: партизани дістали секретні документи

Альона Вороніна
19 березня 2024, 11:21
Стало відомо, що в Росії не встигають виготовляти ракети X-32 і вибиваються із плану.
Российская ракета, ракета X-32
У РФ виникли проблеми з виробництвом ракет/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Вікіпедія

Партизанам руху "Атеш" вдалося дістати секретні документи про виробництво крилатих ракет X-32 у країні-агресорці Росії. Згідно з цими документами, в РФ цього року планують виготовити 224 ракети цього типу.

Зазначається, що секретні документи вдалося дістати агенту руху "Атеш", який проник у Дубненський машинобудівний завод у місті Дубна Московської області РФ. Про це повідомляється на сторінці руху в Telegram.

"Ми дізналися про плани виробництва та реальні можливості підприємства. Завод не виконав план виробництва на 2022 рік. Директор департаменту оборонно-промислового комплексу Росії Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет", – зазначається у повідомленні.

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За інформацією партизанів, країна-агресорка Росія вибивається з графіка виготовлення ракет, як це було і минулого року.

  • Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ
    Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ Telegram "Атеш"
  • Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ
    Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ Telegram "Атеш"
  • Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ
    Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ Telegram "Атеш"
  • Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ
    Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ Telegram "Атеш"
  • Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ
    Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ Telegram "Атеш"
  • Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ
    Секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ Telegram "Атеш"

Що відомо про ракети Х-32?

Х-32 (вимовляється "ха тридцять два") – російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня" дальністю до 1000 км і швидкістю 4000-5400 км/год, розроблена МКБ "Радуга", пише Вікіпедія.

Ракету Х-32 було створено після глибокої модернізації ракети Х-22. Випробування нової ракети розпочалися у 1998 році, а на озброєння її було прийнято у 2016 році.

Основні характеристики ракети Х-32:

  • Носій – Ту-22М3М,
  • швидкість – 4000-5400 км/год, або 1,1-1,5 км/с,
  • дальність запуску – 600-1000 км,
  • дальність захоплення РЛС ГСН - 200-300 км (при пуску з більшої дальності потрібно зовнішнє цілевказівку про приблизний район наявності мети до захоплення мети ГСН),
  • висота польоту максимальна – 40 км.

У РФ проблеми з ракетами

Раніше сержант ЗСУ Юрій Гудименко сказав, чому РФ почала більше бити балістикою замість дронів. Українські військові збивають близько 85% ворожих дронів, тому Росії не вигідно атакувати Україну саме безпілотниками. Також він додав, що у росіян точно є проблеми з ракетами, адже якби їх не було, то по нас прилітали б ракети російського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що КНДР передала Росії снаряди "з підступом". Північна Корея постачає агресору Росії снаряди півстолітньої давності, сказав представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, в ISW розповіли про серйозну проблему окупантів. РФ розконсервувала до 40% резервів танків. "Виробництво" танків в РФ в останні роки – це переважно відновлення і модернізація. Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років.

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новини Росії війна в Україні ракета
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