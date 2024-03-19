У РФ виникли проблеми з виробництвом ракет: партизани дістали секретні документи

Стало відомо, що в Росії не встигають виготовляти ракети X-32 і вибиваються із плану.

https://glavred.net/world/u-rf-voznikli-problemy-s-proizvodstvom-raket-partizany-dostali-sekretnye-dokumenty-10551194.html Посилання скопійоване

У РФ виникли проблеми з виробництвом ракет/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Вікіпедія

Партизанам руху "Атеш" вдалося дістати секретні документи про виробництво крилатих ракет X-32 у країні-агресорці Росії. Згідно з цими документами, в РФ цього року планують виготовити 224 ракети цього типу.

Зазначається, що секретні документи вдалося дістати агенту руху "Атеш", який проник у Дубненський машинобудівний завод у місті Дубна Московської області РФ. Про це повідомляється на сторінці руху в Telegram.

"Ми дізналися про плани виробництва та реальні можливості підприємства. Завод не виконав план виробництва на 2022 рік. Директор департаменту оборонно-промислового комплексу Росії Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет", – зазначається у повідомленні. відео дня

За інформацією партизанів, країна-агресорка Росія вибивається з графіка виготовлення ракет, як це було і минулого року.

Що відомо про ракети Х-32? Х-32 (вимовляється "ха тридцять два") – російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня" дальністю до 1000 км і швидкістю 4000-5400 км/год, розроблена МКБ "Радуга", пише Вікіпедія. Ракету Х-32 було створено після глибокої модернізації ракети Х-22. Випробування нової ракети розпочалися у 1998 році, а на озброєння її було прийнято у 2016 році. Основні характеристики ракети Х-32: Носій – Ту-22М3М,

швидкість – 4000-5400 км/год, або 1,1-1,5 км/с,

дальність запуску – 600-1000 км,

дальність захоплення РЛС ГСН - 200-300 км (при пуску з більшої дальності потрібно зовнішнє цілевказівку про приблизний район наявності мети до захоплення мети ГСН),

висота польоту максимальна – 40 км.

У РФ проблеми з ракетами

Раніше сержант ЗСУ Юрій Гудименко сказав, чому РФ почала більше бити балістикою замість дронів. Українські військові збивають близько 85% ворожих дронів, тому Росії не вигідно атакувати Україну саме безпілотниками. Також він додав, що у росіян точно є проблеми з ракетами, адже якби їх не було, то по нас прилітали б ракети російського виробництва.

Також раніше повідомлялося, що КНДР передала Росії снаряди "з підступом". Північна Корея постачає агресору Росії снаряди півстолітньої давності, сказав представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, в ISW розповіли про серйозну проблему окупантів. РФ розконсервувала до 40% резервів танків. "Виробництво" танків в РФ в останні роки – це переважно відновлення і модернізація. Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.