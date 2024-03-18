Росіяни луплять ракетами по Конотопу: в Сумській області триває евакуація

Внаслідок ворожого обстрілу люди залишилися без тепла та гарячої води, в місті пошкоджена тепломережа.

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РФ вдарила ракетами по Конотопу / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти вдарили ракетами по Конотопу в Сумській області. Через "приліт" велика кількість місцевих жителів без тепла та гарячої води. Про це заявив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Ворог атакував об'єкти інфраструктури міста. Була пошкоджена мережа теплопостачання в місті.

"В наслідок ворожої ракетної атаки постраждала інфраструктура міста. Відсутнє тепло та гаряче водопостачання в одному з мікрорайонів міста. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків", - написав Семеніхін. відео дня

За попередніми даними загиблих внаслідок влучання немає.

РФ вдарила ракетами по Конотопу / фото: скріншот

Цю інформацію підтвердили у Сумській ОВА.

"На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, загиблих немає. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Наслідки атаки держави-агресора уточнюються. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

РФ вдарила ракетами по Конотопу / фото: скріншот

Згодом Артем Семеніхін зазначив, що у Конотопі вдалося повністю відновити тепломережу, яка була пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу.

РФ вдарила ракетами по Конотопу / фото: скріншот

Евакуація із Сумської області

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що у Сумській області триває евакуація з багатьох населених пунктів. Нині найнебезпечніша ситуація у таких громадах: Великописарівська, Середино-Будська, Юнаківська, Краснопільська громади та Шосткинський район.

"У нас є три громади, де можливі активні бойові дії. По ним ухвалене рішення на Раді оборони (про евакуацію - Главред)", - сказав Володимир Артюх.

Вибухи в Сумах

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибито вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

У ніч на 13 березня російський "Шахед" ударив у багатоквартирний будинок у Сумах. Там досі продовжують розбирати завали. Повністю знищено було 15 квартир, ще 15 - пошкоджено. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини, яка жила на 5-му поверсі, не знайшли.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що таке дрон Shahed / Инфографика: Главред

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