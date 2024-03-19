900 авіабомб і 130 ракет: Зеленський описав масштаби ударів РФ по Україні у березні

Україні потрібно більше систем ППО, щоб мати змогу ефективно протидіяти російським атакам, наголосив український президент.

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Зеленський описав масштаби ударів РФ по Україні у березні/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, міноборони України

Країна-агресорка Росія від початку березня цього року уже випустила по Україні 130 ракет, понад 320 дронів-камікадзе "Шахед" і майже 900 керованих авіабомб.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що російські окупанти наносять удари по мирних містах і селах.

"Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами й керованими бомбами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України. Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "Шахедів" і майже 900 керованих авіабомб", – розповів глава Української держави.

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Він зазначив: наша держава уже довела, що вона може ефективно збивати будь-які ракети та дрони російських загарбників, і показала, що може збивати ворожу авіацію.

"Такі наші дії рятують тисячі життів і дають українській економіці змогу функціонувати", – наголосив президент.

У той же час він додав, що Україна потребує більшого захисту – цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів.

"Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти", – йдеться у повідомленні.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні

15 березня РФ завдала ракетного удару по Одесі. Місто обстріляли балістичними ракетами "Іскандер". Після першого "прильоту" на місце події приїхали медики, рятувальники та правоохоронці. У цей момент окупанти вдарили по тому ж місцю вдруге. Відомо, що внаслідок ракетного удару загинули також фельдшер і рятувальники. Під час ворожих атак у цей день загинула 21 людина.

17 березня повідомлялося, що у Миколаєві два "прильоти" – РФ вдарила ракетами по півдню України. Повторний удар по Миколаєву був завданий через близько 5 хвилин після першого.

Ввечері 17 березня ворог влупив по Конотопу та Сумах – там прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури на Сумщині.

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