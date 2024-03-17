У Миколаєві два 'прильоти': РФ вдарила ракетами по півдню України

Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, є два прильоти. Повторний удар по місту був завданий через близько 5 хвилин після першого.

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РФ вдарила ракетами по півдню України/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, выдкриты джерела

Російські окупанти у неділю, 17 березня, завдали удару по Миколаєву.

У місті є два "прильоти". Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

"Був прильот по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же", – написав Кім о 14:02.

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Уже через 5 хвилин він уточнив, що по місту був ще й другий "приліт".

Кім уточнив, що місто обстрілюють балістичними ракетами.

Ракетний удар окупантів по Миколаєву/ скрін Telegram Віталій Кім

5 людей постраждали

Голова ОВА пізніше повідомив, що у Миколаєві станом на 14:55 відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок атаки.

Пошкоджено багато приватних будинків

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що було пошкоджено багато приватних будинків та автомобілі. Також він підтвердив інформацію про п'ятьох постраждалих.

"Наразі ситуація така. Пошкоджено багато приватних будинків – вікна, дахи. Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки. 5 людей зазнали поранень. Більш детальні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів", – написав Сєнкевич.

Хто такий Віталій Кім? Віталій Олександрович Кім – український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року – голова Миколаївської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, близько 14:00 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння.

Загроза ударів балістикою/ скрін Telegram Повітряні сили України

Удари ракетами і дронами по Україні

У ніч на 15 березня в Україні лунали вибухи. Ворожі дрони залетіли через Вінницьку область у Житомирську та Хмельницьку. Пізніше вони змінили вектор руху і попрямували до Старокостянтинова. Пізніше стало відомо, скільки цілей збили сили ППО під час ворожої атаки.

15 березня РФ завдала ракетного удару по Одесі. Місто обстріляли балістичними ракетами "Іскандер". Після першого "прильоту" на місце події приїхали медики, рятувальники та правоохоронці. У цей момент окупанти вдарили по тому ж місцю вдруге. Відомо, що внаслідок ракетного удару загинули також фельдшер і рятувальники. Під час ворожих атак у цей день загинула 21 людина.

Також у ніч на 17 березня РФ масовано атакувала Україну дронами і ракетами. Вдалося збити не усі дрони. Внаслідок ворожої атаки були влучання у два агропідприємства.

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