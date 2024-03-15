Ракетний удар по Одесі: загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали після першого вибуху

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється.

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РФ завдає ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот

У п'ятницю, 15 березня, в Одесі прогриміла серія вибухів. Окупанти обстрілюють місто балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Об 11:04 у Повітряних силах попередили про рух ракети в бік Одеси.

"Загроза балістики для південних областей. Тривогу не ігноруємо", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів міста залишатися в укриттях.

Карта тривог станом на 11:02 / t.me/alarmukraine

Пізніше Кіпер повідомив, що в результаті російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють усі відповідні служби. Дані уточнюються.

Оновлено. Внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

"Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.

Ракетні удари по Одесі

6 березня в Одесі прогримів вибух. У момент ракетного удару по Одесі в місті перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який приїхав на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Міцотакіс підтвердив, що вибух стався неподалік, коли він разом із президентом України перебував у порту.

Ракета пройшла за 300-400 метрів від місця перебування лідерів держав.

Зеленський розповів деталі інциденту. За його словами, Росія вдарила з Криму. Сирена спрацювати не встигла.

Замахи РФ на Володимира Зеленського Володимир Зеленський розповів, що Росія не полишає спроб прибрати його від уряду навіть через два роки війни. Спецслужби України, за словами президента, попередили щонайменше 5-6 спроб замаху на його життя від початку повномасштабного вторгнення. "Перший випадок був дуже цікавий...люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім - це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - розповідав Зеленський. Водночас, за даними Independent, від початку війни Зеленський пережив понад 12 спроб замаху, але щонайменше дві з цих історій успіху сталися завдяки американським розвідданим. Зокрема, бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили розвідники і спецпризначенці, які відповідають за охорону глави держави.

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