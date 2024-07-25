Коли можливий контрнаступ ЗСУ: в ISW зробили прогноз і розкрили деталі

У Росії проблеми з військовою технікою та особовим складом, навряд чи Москві вдасться розв'язати ці проблеми в осяжному майбутньому, вважають в ISW.

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ЗСУ будуть здатні перейти до контрнаступальних операцій - ISW / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Окупаційні війська агресора Росії починають стикатися з нестачею озброєнь і солдатів. У найближчому майбутньому противнику навряд чи вдасться вирішити свої проблеми. Проблеми росіян і своєчасні постачання озброєнь від Заходу можуть сформувати передумови для проведення ЗСУ як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW зробили прогноз, згідно з яким Росія як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі не здатна наростити кількість військової техніки і чисельність живої сили для бойових дій.

Також у росіян закінчуються запаси радянської зброї. І поки що незрозуміло, чи зможе військова промисловість наростити виробництво, щоб працювати в умовах війни.

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"Подальша економічна мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярною серед росіян, які в основному апатично ставляться до війни, поки вона не впливає на їхнє повсякденне життя, а зміна політики може послабити внутрішню підтримку війни", - вважають аналітики.

Також фахівці вважають, що у ЗСУ можуть з'явитися умови для проведення контрнаступальних операцій різного рівня. Але для цього потрібні своєчасні постачання західних озброєнь.

"У ISW продовжують оцінювати, що Сили оборони можуть боротися за ініціативу на полі бою і, врешті-решт, створити умови для проведення як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій за умови своєчасної та належної допомоги з боку Заходу в галузі безпеки", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Контрнаступ ЗСУ - коли він можливий:

Допомоги Заходу буде недостатньо для початку контрнаступу ЗСУ у 2024 році, вважають журналісти The New York Times. Постачання більшості видів озброєнь можуть зайняти тижні або місяці.

До того ж на Заході повільно нарощується виробництво озброєнь.

Контрнаступ ЗСУ можливий у 2025 році, коли все для цього буде готове, вважає військовий експерт Павло Нарожний.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що операція може бути проведена на півдні на Запорізькому і Херсонському напрямках, а також у бік Криму.

2025-й цілком може бути роком нашого контрнаступу, сказав під час чату на Главреді військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Захід демонструє готовність підтримувати Україну в тривалій перспективі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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