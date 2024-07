Коли можливий контрнаступ ЗСУ: в ISW зробили прогноз і розкрили деталі

Окупаційні війська агресора Росії починають стикатися з нестачею озброєнь і солдатів. У найближчому майбутньому противнику навряд чи вдасться вирішити свої проблеми. Проблеми росіян і своєчасні постачання озброєнь від Заходу можуть сформувати передумови для проведення ЗСУ як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

У зведенні ISW зробили прогноз, згідно з яким Росія як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі не здатна наростити кількість військової техніки і чисельність живої сили для бойових дій.

Також у росіян закінчуються запаси радянської зброї. І поки що незрозуміло, чи зможе військова промисловість наростити виробництво, щоб працювати в умовах війни.

"Подальша економічна мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярною серед росіян, які в основному апатично ставляться до війни, поки вона не впливає на їхнє повсякденне життя, а зміна політики може послабити внутрішню підтримку війни", - вважають аналітики.

Також фахівці вважають, що у ЗСУ можуть з'явитися умови для проведення контрнаступальних операцій різного рівня. Але для цього потрібні своєчасні постачання західних озброєнь.

Допомоги Заходу буде недостатньо для початку контрнаступу ЗСУ у 2024 році, вважають журналісти The New York Times. Постачання більшості видів озброєнь можуть зайняти тижні або місяці.

До того ж на Заході повільно нарощується виробництво озброєнь.

Контрнаступ ЗСУ можливий у 2025 році, коли все для цього буде готове, вважає військовий експерт Павло Нарожний.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що операція може бути проведена на півдні на Запорізькому і Херсонському напрямках, а також у бік Криму.

2025-й цілком може бути роком нашого контрнаступу, сказав під час чату на Главреді військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Захід демонструє готовність підтримувати Україну в тривалій перспективі.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.