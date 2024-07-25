На Курахівському напрямку ЗСУ відбили один із найбільш масштабних штурмів війни

Недалеко від Курахового ЗСУ відбили дуже потужний наступ росіян, котрий став одним із наймасштабніших від початку війни.

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Бій ЗСУ під Кураховим / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Недавно українські бійці відбили дуже важкий штурм. Ворог кинув у бій 57 одиниць броньованої техніки, 12 мотоциклів та 200 штурмовиків, щоб прорвати оборону десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку. Про це повідомляє АрміяInform.

На світанку 24 липня ворог висунув вагомі сили проти українських захисників - 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "термінатор". Атакували росіяни й на мотоциклах — виїхало 12 "байкерів".

Штурмували противники одразу із кількох напрямків. Українська аеророзвідка виявила колони противників далеко на підступах до позицій ЗСУ, тому артилерія почала працювати по техніці окупантів заздалегідь.

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За допомогою ударних дронів вдалось зупинити перші танки та броньовані машини, далі у бій пішли українські протитанкісти.

Чимало техніки підірвалось на мінах, підступно розставлених саперами бригади.

У підсумку бою наші десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою. Спалили усі 12 мотобайків. Росіяни зазнали шалених втрат у живій силі: 40 росіяни — знищено, ще 37 - поранено.

Таврійська бригада дуже добре відпрацювала на своєму напрямку. Окупанти, котрі наступали, побачивши втрати у живій силі, кинулись втікати, проте, наші бійці знищили їх "скидами" із дронів.

Війна в Україні та наступ росіян

Нагадаємо, 24 липня між військовослужбовцями на Харківщині сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинули три військовослужбовці, ще чотири отримали поранення.

Також варто нагадати, що росіяни використовують нові безпілотники у війні проти України. 24 липня ЗСУ вдруге збили безпілотник невідомого типу.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня під час атаки ворог застосував не лише ракети та дрони-камікадзе Shahed-136, а й новий тип БПЛА, який наразі не ідентифікували. Конструкція цього дрона значно відрізняється від відомих моделей Shahed-136.

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