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На Курахівському напрямку ЗСУ відбили один із найбільш масштабних штурмів війни

Степан Гафтко
25 липня 2024, 00:24
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Недалеко від Курахового ЗСУ відбили дуже потужний наступ росіян, котрий став одним із наймасштабніших від початку війни.
На Курахівському напрямку ЗСУ відбили один із найбільш масштабних штурмів війни
Бій ЗСУ під Кураховим / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Недавно українські бійці відбили дуже важкий штурм. Ворог кинув у бій 57 одиниць броньованої техніки, 12 мотоциклів та 200 штурмовиків, щоб прорвати оборону десантно-штурмової Таврійської бригади на Курахівському напрямку. Про це повідомляє АрміяInform.

На світанку 24 липня ворог висунув вагомі сили проти українських захисників - 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "термінатор". Атакували росіяни й на мотоциклах — виїхало 12 "байкерів".

Штурмували противники одразу із кількох напрямків. Українська аеророзвідка виявила колони противників далеко на підступах до позицій ЗСУ, тому артилерія почала працювати по техніці окупантів заздалегідь.

відео дня

За допомогою ударних дронів вдалось зупинити перші танки та броньовані машини, далі у бій пішли українські протитанкісти.

Чимало техніки підірвалось на мінах, підступно розставлених саперами бригади.

У підсумку бою наші десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою. Спалили усі 12 мотобайків. Росіяни зазнали шалених втрат у живій силі: 40 росіяни — знищено, ще 37 - поранено.

Таврійська бригада дуже добре відпрацювала на своєму напрямку. Окупанти, котрі наступали, побачивши втрати у живій силі, кинулись втікати, проте, наші бійці знищили їх "скидами" із дронів.

Війна в Україні та наступ росіян

Нагадаємо, 24 липня між військовослужбовцями на Харківщині сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинули три військовослужбовці, ще чотири отримали поранення.

Також варто нагадати, що росіяни використовують нові безпілотники у війні проти України. 24 липня ЗСУ вдруге збили безпілотник невідомого типу.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня під час атаки ворог застосував не лише ракети та дрони-камікадзе Shahed-136, а й новий тип БПЛА, який наразі не ідентифікували. Конструкція цього дрона значно відрізняється від відомих моделей Shahed-136.

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