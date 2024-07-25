Ворог оточив ЗСУ під Прогресом: можливі два сценарії розвитку подій – Forbes

Рухаючись до Прогресу, російське з'єднання розділилося на дві частини й оточило два батальйони 31-ї механізованої бригади української армії, повідомляє Forbes.

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Окупанти оточили ЗСУ під Прогресом / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Ворог намагається оточити частину угрупування Сил Оборони біля села Прогрес на сході України. Наразі "наказу на виведення немає", повідомила раніше українська аналітична група Deep State. Але цей наказ може надійти скоро, оскільки політика головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за його словами, полягає в тому, що його війська ніколи не повинні битися до останньої людини, пише Forbes.

Видання наголошує, що оточеним українським воїнам доведеться або з боєм пробиватися на захід, або чекати, поки інші бригади проб'ються на схід.

"Останніми днями на полі бою на захід від руїн Авдіївки з'явилися зловісні знаки. За тиждень група російських мотострілецьких полків пройшла 6,5 кілометрів на захід... Рухаючись до Прогресу, російське з'єднання розділилося на дві частини й оточило два батальйони 31-ї механізованої бригади української армії", - йдеться в повідомленні. відео дня

У Forbes припускають, що причиною такої ситуації є "загальносекторальні проблеми з українським командуванням". Раніше повідомлялося, що оперативно-тактична ситуація на цій ділянці фронту стала критичною через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад (110 механізована бригада або 111 бригада територіальної оборони).

"Ні для кого не секрет, як виживають оточені українські батальйони. Російські та українські сили регулярно постачають ізольовані війська важкими дронами, що скидають пакети з продовольством, водою і боєприпасами. Але доставка дронів не може нескінченно годувати і поїти сотні людей, замінювати ракети та інші важкі боєприпаси або доставляти поранених у безпечне місце. Батальйонам, відрізаним під Прогресом, доведеться з боєм пробиватися на захід або чекати, поки бригади проб'ються на схід", - підкреслили у виданні.

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Ситуація в селі Прогрес - що відомо

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угруповання Сил оборони України.

Згідно з оцінками ISW, ворог продовжує проводити наступальні дії в районі Авдіївки. Кадри геолокації фіксують їхнє просування і захоплення населеного пункту Прогрес на північному заході від Авдіївки.

Крім того, аналітики DeepState повідомляли, що армії країни-агресорки Росії вдалося швидко переломити хід бою за село Прогрес у Покровському районі Донеччини. У подальшому просуванні на цьому напрямку ворог ставить перед собою дві цілі.

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