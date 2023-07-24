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РФ люто атакує Одесу: в NYT пояснили, чому місто таке важливе у війні

Анна Ярославська
24 липня 2023, 09:26 оновлено 24 липня, 09:34
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Російським диктатор Путін хоче знищити інфраструктуру, що дозволяє Україні, як великому експортеру зерна, забезпечувати світ продовольством.
Ракетний удар по Одесі 23 липня
23 липня РФ атакувала Одесу п'ятьма видами ракет / Колаж: Главред, фото: t.me/OleksiyKuleba

У липні країна-агресор і окупант Росія активізувала атаки на Одесу з повітря. Місто має економічне, символічне та стратегічне значення. І для російського диктатора Путіна Одеса займає особливе місце в його загарбницькій війні.

Як пише The New York Times, після того, як Москва вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла Україні транспортувати зерно через Чорне море (більшою мірою саме з Одеси) важливість міста знову опинилася в центрі уваги.

"Останні дві ночі принесли одні з найлютіших повітряних атак на Одесу, портове місто на півдні України, за майже 17-місячну війну. Місто на Чорному морі довгий час було сполучною ланкою України зі світовою економікою та домівкою для її найбільш завантажених портів", - пише видання.

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З початком повномасштабного вторгнення, коли російські військові обрушили ракети на міста і селища по всій країні, Одеса залишилася майже неушкодженою. Перші повідомлення про бомбардування міста відбулися майже через місяць після початку російського вторгнення. Атаки були спрямовані на околиці.

Ймовірно, Кремль дійсно сподівався захопити "Київ за три дні". З південного боку військові кораблі також погрожували українському узбережжю, але РФ планувала окупувати Одесу, не знищуючи місто.

Окупантів відкинули від Києва, але РФ продовжувала спроби зруйнувати українську економіку, здійснюючи фактичну морську блокаду портів в Одесі та навколо неї.

Після однієї з останніх повітряних атак на Одесу українські чиновники заявили, що Москва більше не має наміру відрізати українські порти, просто заблокувавши вихід суден. Націлюючись на транспортні об'єкти міста ракетами і безпілотниками, Путін хоче знищити інфраструктуру, що дозволяє Україні, як великому експортеру зерна, забезпечувати продовольством світ.

Три порти, що оточують Одесу, є найбільшими в Україні та включають в себе єдиний глибоководний порт країни. До війни близько 70 відсотків загального імпорту та експорту України здійснювалося морем, і майже дві третини цієї торгівлі проходило через одеські порти.

Росія в односторонньому порядку вийшла із зернової угоди". Тепер Москва "не гарантує безпеку" суден, що йдуть через море, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"А це означає, що вони будуть атакувати порти, інфраструктуру і, можливо, кораблі", - попередив він.

РФ атакувала Одесу і область з повітря

У ніч на 24 липня в Одеській області пролунали вибухи - російські окупанти в черговий раз атакували регіон. Цього разу під прицілом була портова інфраструктура річки Дунай.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили сили ППО України.

В результаті нічної атаки шестеро людей постраждали.

У ніч на 23 липня Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі. Загарбники застосовували такі ракети, як Калібр, Онікс, Х-22, Іскандер-К та Іскандер-М. Окупанти обстріляли історичний центр міста. Постраждали люди.

Внаслідок акетного удару пошкоджено 25 пам'яток архітектури. Серед них Спасо-Преображенський кафедральний собор і Будинок вчених, в якому колись знімали фільм про мушкетерів

Загалом окупанти випустили по Одесі 19 ракет. Силам ППО вдалося збити 9.

Одна людина загинула. 21 - постраждала, зокрема чотири дитини.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив відповіддю Росії за масовий удар по Одесі. За його словами, немає жодного виправдання злочинам Москви, а зло має бути покаране.

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