Замолював гріхи: Путін пішов ставити свічки в храм відразу після удару по Одесі

Російський диктатор особисто поставив свічки перед іконами в головному храмі Військово-морських сил РФ.

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Путін пішов ставити свічки в храм після ракетного удару по Одесі / фото : kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін пішов до церкви відразу після того, як його окупанти вдарили по Одесі ракетами і зруйнували Спасо-Преображенський собор. Він вирішив поставити свічки разом з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Про це повідомляє Sky News.

Зустріч Путіна і Лукашенка відбулася через кілька годин після удару російськими ракетами по Одесі. Вони разом відвідали Морський собор святителя Миколая Чудотворця в Кронштадті біля Санкт-Петербурга. Варто відзначити, що він з 2013 року є основним храмом Військово-морського флоту РФ.

Диктатори зайшли в храм і Путін особисто запалив свічку і поставили її перед іконами.

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Масований обстріл Одеси 23 липня

23 липня РФ вночі вдарила 5 видами ракет по Одесі. Ворог здійснив комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Відомо, що ворог застосував 19 ракет, є попадання в будинки. Силам ППО вдалося збити 9. Повідомляється, що в результаті удару загинула 1 людина. 19 людей постраждали, 14 з них госпіталізовані. Ворожі удари припали, в тому числі, і на житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив РФ за масовий удар по Одесі. Як зазначив президент, наразі всім постраждалим внаслідок нічної атаки ворога надається необхідна допомога.

В результаті ракетного обстрілу 25 історичних будівель перетворилися на руїни. Російські окупанти направили ракети на історичний центр міста, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

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