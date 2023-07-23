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Потужний удар по Одесі: РФ навмисно запустила неточні ракети - Міноборони

Аліна Дембіцька
23 липня 2023, 23:07 оновлено 23 липня, 23:07
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В українському оборонному відомстві підкреслили, що це воєнний злочин, і винні будуть притягнуті до відповідальності.
Одеса
РФ навмисно запустила неточні ракети по Одесі / Колаж: Главред, фото: Українська служба інформації, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія атакує Україну невибірковою зброєю. Зокрема, російські окупаційні війська спеціально запустили неточні ракети для удару по Одесі. Про це повідомило Міністерство оборони України у Twitter.

"Росія атакує Україну невибірковою зброєю великої потужності. Зокрема, ракета Х-22 має 50%-ву ймовірність ураження цілі з відхиленням у 300 метрів. Фактично це означає, що навіть якщо ракети Х-22 були націлені на військові або інші об'єкти інфраструктури в Одесі вчора ввечері, вони могли влучити в них лише випадково", - йдеться в повідомленні.

В українському оборонному відомстві підкреслили, що ті, хто віддавав наказ і запускав їх, чудово це розуміли.

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"Це воєнний злочин, і винні будуть притягнуті до відповідальності", - зауважили в Міноборони.

Ракетний удар Росії по Одесі 23 липня

У ніч на 23 липня Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі. Загарбники застосовували такі ракети, як Калібр, Онікс, Х-22, Іскандер-К і Іскандер-М. Окупанти обстріляли історичний центр міста і зруйнували Спасо-Преображенський собор. Постраждали люди.

Загалом окупанти випустили по Одесі 19 ракет. Силам ППО вдалося збити 9.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії за масовий удар по Одесі відповіддю. За його словами, немає жодного виправдання злочинам Москви, а зло має бути покаране.

Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, якою буде відповідь ЗСУ за Одесу. За словами військового, удар у відповідь буде завдано по окупантам РФ у Криму. Це особливо вигідно ЗСУ, оскільки саме на півострові створено хаб для військ загарбників, які ведуть бої з Україною на запорізькому та східному фронті.

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