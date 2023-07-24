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РФ атакувала Одеську область: "Шахеди" били по Дунайських портах, є постраждалі

Анна Ярославська
24 липня 2023, 08:20 оновлено 24 липня, 10:42
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Чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили сили ППО України.
ДержНС, дрон
РФ атакувала "Шахедами" Одеську область / Колаж: Главред, фото: ДержНС, Twitter

У ніч на 24 липня в Одеської області пролунали вибухи - російські окупанти в черговий раз атакували регіон. Цього разу під прицілом була портова інфраструктура річки Дунай. Про це повідомив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, чотири години росіяни атакували порти дронами "Shahed-136". Три дрони знищили сили ППО України.

Внаслідок нічної атаки шестеро людей постраждали. У лікарню госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середнього ступеня тяжкості, ближче до важкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта.

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Ще троє людей отримали легкі осколкові поранення та забої тіла.

"Через влучання зруйнований ангар із зерновими, пошкоджені резервуари для зберігання вантажів. В одному з технічних приміщень почалася пожежа, яка вже ліквідована", - написав Кіпер.

Прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що силами і засобами ППО ЗСУ були збиті три ворожі "Шахеда", проте були і влучання.

За словами Гуменюк, внаслідок атаки противника є постраждалі.

"На жаль, є влучання в один з портів. Там зруйнований аграрний ангар, в якому зберігалося зерно. Пошкоджено ще кілька резервуарів для інших видів вантажів, завдано пошкодження портовим об'єктам, тобто крани та інше. Але є інформація про трьох працівників порту. Наслідки атаки уточнюються", - сказала вона.

Тим часом в ОК "Південь" повідомили, що попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, при цьому інформація ще уточнюється.

"Цієї ночі майже 4-х годинна атака дронами "Shahed-136" була спрямована по портовій інфраструктурі Дунаю. 3 дрони знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у заяві.

Військові додали, що внаслідок удару по ангару із зерновими в одному з виробничих приміщень резервуара сталася пожежа, яка оперативно ліквідували.

Пізніше в ОК "Південь показали наслідки нічної атаки РФ на Одещину:

РФ атакувала Одеську область: 'Шахеди' били по Дунайських портах, є постраждалі
Наслідки нічної атаки РФ / Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth
РФ атакувала Одеську область: 'Шахеди' били по Дунайських портах, є постраждалі
Співробітники ДСНС гасять пожежу / Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth

Ракетний удар Росії по Одесі 23 липня

У ніч на 23 липня Росія вдарила 5 видами ракет по Одесі. Загарбники застосовували такі ракети, як Калібр, Онікс, Х-22, Іскандер-К та Іскандер-М. Окупанти обстріляли історичний центр міста. Постраждали люди.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено 25 пам'яток архітектури. Серед них Спасо-Преображенський кафедральний собор і Будинок вчених, в якому колись знімали фільм про мушкетерів

Загалом окупанти випустили по Одесі 19 ракет. Силам ППО вдалося збити 9.

Президент України Володимир Зеленський пригрозив Росії за масовий удар по Одесі відповідь. За його словами, немає жодного виправдання злочинам Москви, а зло має бути покаране.

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