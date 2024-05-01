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РФ обрала нову ціль для ударів балістикою: у ЗСУ зробили тривожну заяву

Олексій Тесля
1 травня 2024, 11:52
Атаки РФ спрямовані на те, щоб залякати людей і дестабілізувати моральний стан українців, підкреслив Ілля Євлаш.
Євлаш
Ілля Євлаш прокоментував удари по Одесі / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, Facebook/DSNSODE

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував ракетні удари окупантів РФ по Одесі.

У ніч на 1 травня балістичні ракети "Іскандер-М" РФ були націлені на густонаселені райони Одеси, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Український офіцер зазначив, що атаки РФ спрямовані на те, щоб залякати людей і дестабілізувати моральний стан українців.

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"Як ми бачимо, ворог обрав зараз собі ключовою ціллю Одесу. Раніше він бив і продовжує бити, зокрема, по Харкову. Цього разу він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси. У результаті чого є загиблі та постраждалі люди", - пояснив він.

Спікер ЗС пояснив, що удари РФ балістичним озброєнням пов'язані з тим, що такі ракети набагато складніше перехопити силам ППО.

"Тільки один комплекс, який уже довів свою ефективність у бою, здатний протистояти балістиці, це Patriot. І ми потребуємо більшої кількості таких систем і ракет до них, щоб боротися з російським терором", - додав Євлаш.

Удари РФ по Одесі - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили балістикою по Одесі. Російські ракети пошкодили цивільну інфраструктуру. Унаслідок ударів загинули три людини, ще троє - поранені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Одесу ракетами. Відомо про загиблих і постраждалих.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти запустили по Україні сім дронів "Шахед", один безпілотник "Орлан" і три ракети. Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили п'ять ударних дронів, а близько 07:00 також збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі дрони були знищені в Одеській області.

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

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ЗСУ Искандер війна Росії та України ракетний удар
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