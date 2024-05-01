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Потужні вибухи та пожежа: росіяни вдарили балістикою по Одесі, є загиблі

Ангеліна Підвисоцька
1 травня 2024, 00:59
Одесу атакували щонайменше дві балістичні ракети російських окупантів.
Потужні вибухи та пожежа: росіяни вдарили балістикою по Одесі, є загиблі
Росіяни вдарили балістикою по Одесі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти атакували Одесу ракетами. У місті пролунали потужні вибухи. Про те, що ворог запустив ракети, повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою.

"Одеса - терміново в укриття!" - написали Повітряні Сили за кілька хвилин до вибуху.

відео дня
взрыв в Одессе
Росіяни вдарили балістикою по Одесі / фото: скріншот

Згодом стало відомо про повторний пуск балістичної ракети у напрямку Одеси.

Одесити помітили густий дім над містом. Повідомлялося про те, що в одній з багатоповерхівок палає квартира. Але як виявилось, пожежа розпочалася ще до вибухів.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що російські ракети пошкодили цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів загинули три людини, ще троє - поранені.

"Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - написав він.

Ракетні атаки по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі 22 квітня російські окупанти запустили по Україні сім дронів "Шахед", один безпілотник "Орлан" і три ракети.

Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили п'ять ударних дронів, а близько 07:00 також збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі дрони були знищені в Одеській області.

25 квітня в Сумах прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти піднімали в повітря тактичну авіацію. Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в місті Суми керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Наступного дня Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти. У Сумах росіяни вдарили по промисловому об'єкту. На Харківщині під обстрілом опинилися Дергачі. Внаслідок атаки постраждали 4 людини.

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