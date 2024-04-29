Його вбив росіянин: фото військового, який загинув від нападу в Німеччині

Захисник отримав поранення під час боїв з окупантами у 2023 році та вирушив до Німеччини на реабілітацію.

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Військовий загинув від рук місцевого Z-патріота / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Фейсбук ДШВ, ua.depositphoto.com

Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у німецькому місті Мурнау. Командування ДШВ публікує його світлину, проте імені та прізвища не вказує з етичних міркувань.

Зазначається, що ним є військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України.

У 2023 році захисник був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

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Як писав Главред, у межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня.

Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного по гарячих слідах. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень.

Міністр Дмитро Кулеба доручив тримати справу на особливому контролі та "перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, щоб убивця був покараний за всією суворістю закону". Він також висловив подяку німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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