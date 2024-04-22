Окупанти вночі запустили 8 дронів і 3 ракети: на Одещині є влучання

Вдалося знищити п’ять "Шахедів" та один "Орлан". В Одеській області було влучання ворожих дронів-камікадзе.

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Окупанти вночі запустили 8 дронів і 3 ракети/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Armiflot

У ніч на понеділок, 22 квітня, російські окупанти запустили по Україні сім дронів "Шахед", один безпілотник "Орлан" і три ракети.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram. Він зазначив, що ракети запускалися з окупованої Донеччини.

"У ніч на 22 квітня 2024 року противник атакував 7-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини", – йдеться у повідомленні. відео дня

Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили п’ять ударних дронів, а близько 07:00 також збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі дрони були знищені в Одеській області.

Було влучання дрона на Одещині

У Силах оборони півдня України повідомили, що були влучання ворожих дронів по території фермерського господарства.

"Ворог продовжує системний дроновий терор. Цієї ночі з тимчасово окупованого Криму спрямував ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" на Одещину. Силам оборони півдня влучно знищено 5 баражуючих снарядів. На жаль, є і влучання. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку.Люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні

21 квітня окупанти обстріляли Одесу – у місті прогримів вибух, є постраждалі. Загарбники вдарили балістикою і цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що РФ битиме по максимуму, і назвав цілі ракетних ударів окупантів. У ворога ще залишається досить багато ракет, попередив Євлаш.

Президент України Володимир Зеленський назвав зброю, яка захистить міста від ракет Росії. Росія продовжує атакувати Україну ракетами. Президент з цього приводу зробив ще одну заяву.

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