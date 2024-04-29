Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ

У разі захоплення Часового Яру ворог отримає можливість діяти з панівної висоти, попередив Михайло Онуфер.

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ЗСУ стримують ворога на півдні / Колаж:92-а ОМБр, Міноборони РФ

Заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Михайло Онуфер прокоментував загрозу просування російських окупантів у районі Часового Яру Донецької області.

Після захоплення Бахмута росіяни взяли тут невелику перерву на перегрупування і ротацію, а зараз намагаються просунутися далі, розповів він в інтерв'ю Українській правді.

"Вони як діють: чіпляються за крайні будинки і швидко напихають туди людей. Потім їх "розбирає" артилерія, вони гинуть, але все одно розпорошуються за напрямком. Так вони затягнулися в Іванівське. Але воно не перебуває під їхнім контролем, шматок контролюють Сили оборони", - пояснив український офіцер.

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Водночас він попередив про те, що в разі захоплення Часового Яру ворог отримає можливість діяти з панівної висоти.

"Підтягне ближче свої зенітні комплекси, зможе замаскувати техніку між будинків, там же висотна забудова, а ми навпаки будемо змушені відтягнути свої вогневі засоби. Часів Яр стане для них вихідним рубежем для наступу на Костянтинівку <...> І нам буде дуже важко закріпитися в селах, тому що тут немає капітальних споруд, немає "Азовсталі", заводів, де можна довго тримати оборону", - додав Онуфер.

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Раніше повідомлялося, що Україна може відновити сили для потужного контрнаступу. Збройні сили України отримають ресурс для стримування окупантів під час їхнього літнього наступу.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ раніше оцінив загрозу оточення Часового Яру. Російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Часового Яру з кількох напрямків, при цьому застосовуючи авіацію.

Як повідомлялося раніше, в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів. Країна-агресор Росія, найімовірніше, доб'ється тактичних успіхів на фронті найближчими тижнями, поки Україна чекає прибуття військової допомоги від США.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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