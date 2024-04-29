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Є загиблі та поранені: РФ атакувала Одесу ракетами

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2024, 19:36оновлено 29 квітня, 20:26
Відомо, що внаслідок російської атаки загорівся будинок колишнього регіонала Сергія Ківалова.
ракетний удар по Одесі
РФ вдарила ракетою по Одесі / Колаж: Главред, фото: Суспільне, скріншот із відео

Російські окупанти атакували Одесу ракетами. Уже відомо про загиблих і постраждалих. Про це заявив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Ракета РФ вбила двох людей і собаку. Ще відомо про 8 поранених людей, серед них 12-річний хлопчик. У постраждалих поранення різного ступеня тяжкості.

"За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім осіб. Є пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби", - написав Кіпер.

відео дня

Пізніше стало відомо про те, що кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб. Двоє людей перебувають у важкому стані.

Дивіться відео з місця удару по Одесі:

удар по Одесі
РФ вдарила ракетою по Одесі / фото: скріншот

У Мережі розлетілося фото вбитого собаки. Дівчину гуляла з нею біля моря і навіть не підозрювала, що це виявиться їхня остання спільна прогулянка. До останнього вона обіймала свого вихованця і гірко плакала.

убитий собака в Одесі
РФ вдарила ракетою по Одесі / фото: Telegram

На відео видно, що внаслідок атаки загорівся будинок колишнього регіонала Сергія Ківалова. Уже відомо, що його замок догорає, а самого екснардепа госпіталізували в міську клінічну лікарню №10 з венозною кровотечею. Після цього він поїхав у приватну клініку.

Дивіться відео з пораненим Сергієм Ківаловим:

Сергій Ківалов
В Одесі було поранено Сергія Ківалова / фото: скріншот

За попередніми даними, російські окупанти атакували Одесу балістикою. Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що у цієї ракети була бойова частина касетного типу. Вона розкрилася до удару.

  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: скріншот із відео
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Telegram
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Суспільне
  • Ракетний удар по Одесі 29 квітня
    Ракетний удар по Одесі 29 квітня фото: Суспільне

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Ракетні атаки по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі 22 квітня російські окупанти запустили по Україні сім дронів "Шахед", один безпілотник "Орлан" і три ракети.

Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили п'ять ударних дронів, а близько 07:00 також збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі дрони були знищені в Одеській області.

25 квітня в Сумах прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти піднімали в повітря тактичну авіацію. Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в місті Суми керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Наступного дня Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти. У Сумах росіяни вдарили по промисловому об'єкту. На Харківщині під обстрілом опинилися Дергачі. Внаслідок атаки постраждали 4 людини.

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