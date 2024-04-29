Є загиблі та поранені: РФ атакувала Одесу ракетами

Російські окупанти атакували Одесу ракетами. Уже відомо про загиблих і постраждалих. Про це заявив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
Ракета РФ вбила двох людей і собаку. Ще відомо про 8 поранених людей, серед них 12-річний хлопчик. У постраждалих поранення різного ступеня тяжкості.
"За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім осіб. Є пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби", - написав Кіпер.відео дня
Пізніше стало відомо про те, що кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб. Двоє людей перебувають у важкому стані.
Дивіться відео з місця удару по Одесі:
У Мережі розлетілося фото вбитого собаки. Дівчину гуляла з нею біля моря і навіть не підозрювала, що це виявиться їхня остання спільна прогулянка. До останнього вона обіймала свого вихованця і гірко плакала.
На відео видно, що внаслідок атаки загорівся будинок колишнього регіонала Сергія Ківалова. Уже відомо, що його замок догорає, а самого екснардепа госпіталізували в міську клінічну лікарню №10 з венозною кровотечею. Після цього він поїхав у приватну клініку.
Дивіться відео з пораненим Сергієм Ківаловим:
За попередніми даними, російські окупанти атакували Одесу балістикою. Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що у цієї ракети була бойова частина касетного типу. Вона розкрилася до удару.
ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
Ракетні атаки по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, вночі 22 квітня російські окупанти запустили по Україні сім дронів "Шахед", один безпілотник "Орлан" і три ракети.
Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили п'ять ударних дронів, а близько 07:00 також збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі дрони були знищені в Одеській області.
25 квітня в Сумах прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти піднімали в повітря тактичну авіацію. Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в місті Суми керованими авіаційними бомбами (КАБ).
Наступного дня Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти. У Сумах росіяни вдарили по промисловому об'єкту. На Харківщині під обстрілом опинилися Дергачі. Внаслідок атаки постраждали 4 людини.
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