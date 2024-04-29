РФ націлилася на місто-мільйонник: десятки тисяч солдатів готують на штурм – Bild

У ЗСУ розкрили найімовірніший сценарій російського наступу.

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РФ може знову штурмувати Харків / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Російські окупанти готують новий масштабний наступ, заявили джерела в Силах оборони України.

Як пише Bild із посиланням на джерело в українській армії, не виключений новий наступ ворога на Харків за участю від 20 до 40 тисяч осіб.

"Тоді нам доведеться вирішити, хочемо ми захищати північ чи схід. І те, й інше робити неможливо", - сказав він.

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Видання також пише з посиланням на ще одного українського військового про те, що в ЗСУ вважають найімовірнішим сценарієм російського наступу атаку на Харків.

За словами українських військових, РФ виробила ефективну тактику, яка включає масовані удари авіабомбами.

"Через два роки росіяни зрозуміли, як ефективно використовувати свої сили для наступальних операцій. Зараз на фронт часто скидають незліченну кількість бомб. Не як раніше - тільки в кілька незначних ангарів, а в кожну будівлю, яку ми утримуємо", - прокоментував ситуацію український офіцер.

Він додав, що ЗСУ "не можуть нічого зробити" без боєприпасів і ракет для систем ППО. При цьому зараз українські військові зводять кілометри протитанкових загороджень - не тільки на півдні країни, а й на кордонах із Бєлгородською, Курською та Брянською областями.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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