На Сонці стався рекордний спалах: магнітна буря вдарить по Землі

Віталій Кірсанов
4 лютого 2026, 09:51
Спалах призвів до викиду екстремального ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання.
Магнітна буря рівня G2 очікується 5 лютого
Коротко:

  • Основна частина сонячної речовини пройде повз Землю
  • Магнітна буря рівня G2 очікується 5 лютого

Сонце за добу викинуло кілька потужних спалахів. Не менше 18 з них були класу M і три класу X, включаючи спалах X8.3 - найсильніший в цьому році. Тепер на Землі очікується магнітна буря. Про це повідомляє Space.com.

Відзначається, що цей спалах призвів до викиду екстремального ультрафіолетового і рентгенівського випромінювання, через що відбулися іонізація верхніх шарів атмосфери Землі і сильні радіоперешкоди в південній частині Тихого океану.

Джерелом активності стала швидко зросла і нестабільна область на Сонці, яку фахівці називають "фабрикою спалахів".

Вчені також стежать за можливими корональними викидами маси. Попередньо відомо, що основна частина сонячної речовини пройде повз Землю, проте не виключений дотичний удар, який може посилити геомагнітну активність і підвищити ймовірність полярних сяйв на високих широтах. Вчені попереджають, що найближчими днями можливі нові спалахи.

За прогнозом Британської геологічної служби, магнітна буря рівня G2 (середня) очікується вже завтра, 5 лютого.

5 лютого почнеться нова магнітна буря
Магнітна буря рівня G2 відноситься до помірних геомагнітних збурень. Вона може викликати незначні збої в роботі супутників, радіозв'язку і навігаційних систем, а також коливання напруги в енергомережах. У високих широтах під час бур G2 можливі полярні сяйва. У метеочутливих людей іноді відзначаються головні болі, втома і порушення сну.

Магнітна буря триватиме щонайменше два дні, 5 і 6 лютого
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від декількох годин до декількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять в магнітосферу Землі і взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітної бурі у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

