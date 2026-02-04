Більше не Бєлень: переможниця "Холостяка" вийшла заміж і змінила прізвище

Інна Бєлень поділилася радісною новиною.

Інна Бєлень весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлень

Інна Бєлень вийшла заміж

Яке прізвище вона взяла

Переможниця "Холостяк-13" Інна Бєлень нарешті змогла офіційно розписатися зі своїм коханим Іваном. Раніше парі відмовляли в реєстрації через перший шлюб Інни в іншій країні. Радісною новиною дівчина поділилася в Instagram.

Закохані, які зараз чекають на свою першу дитину, не змогли зареєструвати свої стосунки з першого разу. Інна дуже хотіла вийти заміж 02.02.2026 через красиву дату, але парі відмовили через непрацюючу систему, яка повинна була перевірити розірвання її шлюбу в іншій країні. Це сильно засмутило дівчину, проте вона зізналася, що тільки ще більше утвердилася в бажанні зіграти весілля з коханим.

Інна Бєлень з чоловіком / фото: instagram.com, Інна Бєлень

"Я хочу офіційно бути сім'єю, і мені вже не важлива дата, адже головне — що я можу бути поруч зі своєю людиною", — заявила Бєлень.

Здійснити свою мрію вона змогла вже наступного дня. Третього лютого пара офіційно одружилася. Інна розповіла про подію в соцмережах і розкрила, що змінила прізвище.

Інна Белень змінила прізвище / фото: instagram.com, Інна Белень

"03.02.2026. Наш день, наша дата, офіційний початок нашої сім'ї. Нарешті чоловік і дружина", — написала дівчина.

Як стало відомо з опублікованого свідоцтва про шлюб, тепер Бєлень буде носити прізвище чоловіка — Яковенко.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

