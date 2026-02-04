Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Більше не Бєлень: переможниця "Холостяка" вийшла заміж і змінила прізвище

Христина Трохимчук
4 лютого 2026, 10:11
86
Інна Бєлень поділилася радісною новиною.
Інна Белень весілля
Інна Бєлень весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлень

Ви дізнаєтеся:

  • Інна Бєлень вийшла заміж
  • Яке прізвище вона взяла

Переможниця "Холостяк-13" Інна Бєлень нарешті змогла офіційно розписатися зі своїм коханим Іваном. Раніше парі відмовляли в реєстрації через перший шлюб Інни в іншій країні. Радісною новиною дівчина поділилася в Instagram.

Закохані, які зараз чекають на свою першу дитину, не змогли зареєструвати свої стосунки з першого разу. Інна дуже хотіла вийти заміж 02.02.2026 через красиву дату, але парі відмовили через непрацюючу систему, яка повинна була перевірити розірвання її шлюбу в іншій країні. Це сильно засмутило дівчину, проте вона зізналася, що тільки ще більше утвердилася в бажанні зіграти весілля з коханим.

відео дня
Інна Белень з чоловіком
Інна Бєлень з чоловіком / фото: instagram.com, Інна Бєлень

"Я хочу офіційно бути сім'єю, і мені вже не важлива дата, адже головне — що я можу бути поруч зі своєю людиною", — заявила Бєлень.

Здійснити свою мрію вона змогла вже наступного дня. Третього лютого пара офіційно одружилася. Інна розповіла про подію в соцмережах і розкрила, що змінила прізвище.

Інна Белень змінила прізвище
Інна Белень змінила прізвище / фото: instagram.com, Інна Белень

"03.02.2026. Наш день, наша дата, офіційний початок нашої сім'ї. Нарешті чоловік і дружина", — написала дівчина.

Як стало відомо з опублікованого свідоцтва про шлюб, тепер Бєлень буде носити прізвище чоловіка — Яковенко.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак Артем Пивоваров відомий своєю любов'ю до екстремальних трюків під час концертів, але після виступу в Одеському оперному театрі його жорстко захетили. На відео помітно, що Пивоваров виліз на балкон театрального залу.

Також український актор Тарас Цимбалюк опинився в центрі скандалів через свою участь у шоу "Холостяк 14". Головний герой проєкту вирішив наостанок чесно розповісти про закулісся шоу. Цимбалюк пояснив, що у нього були зовсім інші очікування від проєкту.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ залишила п'ять областей України без світла - де введено аварійні відключення

РФ залишила п'ять областей України без світла - де введено аварійні відключення

11:37Енергетика
Швидкого завершення війни точно не буде: політолог озвучив найреалістичніший сценарій

Швидкого завершення війни точно не буде: політолог озвучив найреалістичніший сценарій

09:34Війна
РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

08:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
Кота залишили біля притулку з запискою, яка ледь не довела персонал до сліз

Кота залишили біля притулку з запискою, яка ледь не довела персонал до сліз

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

Останні новини

12:19

"Коли вперше побачила": наречений Нікітюк розкрив таємницю їхнього знайомства

12:17

Кейт Міддлтон повідомила про поповнення в королівській родині — деталі

12:01

Морози не відступають: яка сьогодні погода буде в Харкові та області

12:00

Не просто тепло: що насправді означає, коли кіт лягає вам на груди

11:56

Під землею ховалося щось дивне: жінка садила яблуню і знайшла загадкову споруду

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
11:43

У Житомирі стартувала реєстрація терміналів Starlink: де та як можна пройти процедуру

11:37

РФ залишила п'ять областей України без світла - де введено аварійні відключення

11:34

Китайський гороскоп на завтра 5 лютого: Тиграм - переживання, Драконам - тривога

11:23

Доліна пішла на нову аферу з квартирою: "Обробляється схема"

Реклама
10:49

Кремль перехопив основні супутники Європи в космосі - FT

10:44

Гороскоп на завтра 5 лютого: Левам - великий успіх, Рибам - зрив планів

10:41

Всього одна ложка — і листя зазеленіє: як приготувати ефективну підгодівлюВідео

10:31

"Губища накачала": що з собою зробила зрадниця Ані Лорак

10:11

Більше не Бєлень: переможниця "Холостяка" вийшла заміж і змінила прізвище

10:00

Найкращі риси кожного знака зодіаку: за що їх дійсно цінують

09:51

На Сонці стався рекордний спалах: магнітна буря вдарить по Землі

09:34

Швидкого завершення війни точно не буде: політолог озвучив найреалістичніший сценарій

09:19

"Нервуємо страшенно": дизайнерка Зеленської розповіла правду про першу леді

09:09

Зникне і не повернеться: що залити в раковину, щоб позбутися запаху

09:02

Ожеледь, вітер і морози: якою буде погода в Одесі та області 4 лютого

Реклама
08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 лютого (оновлюється)

08:27

РФ несподівано змінила тон на переговорах: цей тиждень стане вирішальним - Politico

08:22

Карта Deep State онлайн за 4 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Відмова Індіі від російської нафти: як працюють файли ЕпштейнаПогляд

08:09

Відключення світла в Україні - графіки на 4 лютого (оновлюється)

08:02

Україна готує план "Б" на випадок ненадійного миру: на що робить ставку Київ - Politico

06:52

Удар дронів по Одесі: є "прильоти", спалахнули пожежі - що відомоФото

06:30

Зметуть вмить: шикарний рецепт голубців по-закарпатськиВідео

06:10

Путінські війська продовжуватимуть терор України?Погляд

06:01

"Наруга": Артема Пивоварова рознесли за витівку в оперному театріВідео

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини, яка п'є каву за 19 с

05:30

Всесвіт відкриє потаємні двері: які знаки зодіаку зроблять великий крок вперед

05:04

Більшість помиляється роками: як правильно смажити рибу

04:41

Секрет постільної білизни в СРСР: чому підковдри шили з діркою у вигляді ромба

04:03

Гороскоп Таро на лютий 2026: Рибам - тріумф, Водоліям - прибуток, Козерогам - важливі угоди

03:43

Яка насправді різниця між козаками та чумаками - українці помилялись століттямиВідео

03:12

"Вб'ють" і одяг, і техніку: 7 речей, які заборонено класти в пральну машину

01:33

"Путін дотримав слова": Трамп вперше прокоментував удар по енергетиці України

01:03

Масштаби дивують: де в Україні знаходиться село, більше за столиці ЄвропиВідео

00:01

Стартують перші гонки: коли і де дивитися біатлон на Олімпіаді-2026 - розклад

Реклама
03 лютого, вівторок
23:47

Мирні переговори: Білий дім визначився зі своїми представниками в ОАЕ

22:56

Найвпливовіший після свого батька: у Лівії вбили сина Муаммара Каддафі

22:27

"Ремонт займе значний час": стратегічна ТЕЦ сильно пошкоджена після обстрілуФото

21:50

"Приїхала швидка": що відбувається зі зрадницею Лолітою Мілявською

21:42

Графіки змінено – як вимикатимуть світло у Дніпрі та області у середу, 4 лютогоФото

21:27

3 помилки в догляді за шкірою, від яких потрібно терміново відмовитися

21:26

Трамп вперше відреагував на порушення Росією перемир'я - що сказавВідео

21:22

"Знову російський обман": Зеленський очікує реакції США на удари окупантів

21:11

Світла не буде хвилями: графіки відключень для Запорізької області на 4 лютого

20:48

Черкаську область накриють жорсткі графіки відключень - коли не буде світла 4 лютого

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти