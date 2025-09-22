Ударні дії на сході: Генштаб розкрив, які напрямки стали критичними для ворога

Сили оборони відбили численні штурми на кількох напрямках та тримають контроль над позиціями.

ЗСУ знищили безпілотники, артилерію та техніку противника, послабивши його наступальний потенціал / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

За добу відбулося 123 бойових зіткнення

Росіяни атакували з авіації, артилерії та дронів

На кількох напрямках українські підрозділи відбили атаки

За минулу добу на фронті зафіксували понад сотню бойових зіткнень між українськими та російськими військами. Сили оборони України відбили штурми ворога та завдали серйозних втрат особовому складу та техніці противника.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, усього відбулося 123 бойових зіткнення. Росіяни скинули по українських позиціях та населених пунктах 85 керованих авіаційних бомб, застосували 2 480 дронів-камікадзе та здійснили 3 636 артилерійських обстрілів.

Основні напрямки активності

"На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили шість атак загарбників. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 143 обстріли, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню", – йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили шість атак сил РФ у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

"На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське та Новоселівка. Ще п’ять бойових зіткнень тривають до цього часу", – повідомляє Генштаб.

Покровськ / Інфографіка: Главред

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили три спроби армії РФ просунутися в бік Ступочок та Новомаркового.

"Впродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Панківка, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Чунишине, Звірове, Удачне, Котлине та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер", – йдеться у зведенні.

Результати та втрати противника

За даними Генштабу, на Покровському напрямку українські воїни "знешкодили 167 військових РФ, з яких 98 – безповоротно". Крім того, українські підрозділи знищили 23 безпілотних літальних апарати та автомобіль ворога, уразили чотири артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу.

Експертна оцінка

За оцінкою аналітиків, українські Сили оборони демонструють помітні успіхи на східному фронті, відкидаючи підрозділи російської армії та стабілізуючи ситуацію на ключових напрямках. Зокрема, за даними OSINT-проєкту DeepState, операції ЗСУ на Добропільському напрямку дозволили витіснити противника з району Володимирівки, що свідчить про ефективне планування та координацію українських сил.

Водночас експерти звертають увагу на те, що російські війська зберігають активність на окремих ділянках фронту, зокрема в Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Це вказує на те, що ситуація залишається динамічною, і попри успіхи ЗСУ, противник все ще здатний здійснювати локальні наступальні дії.

