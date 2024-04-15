"РФ скрізь робить сіру зону": експерт спрогнозував, до чого готуватися харків'янам

Країна-агресор Росія не захоче знизити тиск на Харків, вважає Михайло Притула.

https://glavred.net/ukraine/rf-vezde-delaet-seruyu-zonu-ekspert-sprognoziroval-k-chemu-gotovitsya-harkovchanam-10557914.html Посилання скопійоване

Михайло Притула спрогнозував, до чого готуватися харків'янам найближчим часом / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Російські окупанти продовжуватимуть обстрілювати Харків. Ситуація в місті залежатиме від одного важливого чинника. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула.

"Обстріли триватимуть у тому обсязі, в якому вони є. Росія не зможе зробити більше, ніж зараз, а знизити тиск на Харків не захоче", - сказав він.

На думку Притули, загалом усе залежатиме від успіхів Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії на російський території.

відео дня

Також військовий експерт прокоментував публікацію британського видання The Economist, у якій йшлося про те, що країна-агресор Росія вирішила перетворити Харків на так звану сіру зону - щоб місто стало непридатним для життя.

"Росія скрізь, куди приходить, робить "сіру зону": Придністров'я, Південна Осетія, Абхазія, Донецька та Луганська області уже стали такими "зонами", де фактично немає життя. Росіяни приходять на території та намагаються зробити там пустелю. Будувати нічого не вміють, тому саме так і роблять. Росія так само далека від цивілізованого світу, як Північна Корея від Південної", - вважає Притула.

Хто такий Михайло Притула Михайло Притула - військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України у відставці. Колишній президент фонду Право народу. Працював у Центральному апараті СБУ. У 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Після цього працював начальником Управління внутрішньої безпеки спочатку в Луганській, а пізніше в Дніпропетровській області.

Ситуація в Харкові - останні новини

Президент Володимир Зеленський натякнув у розмові з журналістами, що вважає цілком імовірним наступ російських окупантів на Харків.

Аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті повідомили, що російська сухопутна операція в напрямку Харкова найближчим часом є малоймовірною, але зусилля Росії зі створення стратегічних резервів і передислокації сил на полі бою можуть дозволити російським військам почати наступ на місто влітку.

Тим часом РФ "жорстко" закидає Харків бомбами.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що 11 квітня окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, внаслідок чого складається дуже важка ситуація з електропостачанням.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред