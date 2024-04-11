Оголошено примусову евакуацію у трьох районах Харківщини: що сталося

Ідеться про три райони області, зокрема Харківський. Однак обласного центру це не стосується.

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Росія прицільно бʼє по інфраструктурі Харкова / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

У четвер, 11 квітня, влада Харківщини дійшла згоди про примусову евакуацію у прифронтових населених пунктах, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Примусова евакуація стосується тільки родин з дітьми і пройде у 47 населених пунктів Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів - неподалік українсько-російського кордону.

За інформацією ОВА, сукупно у цих населених пунктах мешкають 182 дитини.

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Харкова це рішення не стосується.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Новини з фронту - ситуація у Харківській області

Наразі Росія зосереджено бʼє по критичній інфраструктурі Харківської області. Зокрема, вранці 11 квітня РФ завдала 10 ударів по обʼєктах енергетики Харкова й області. У Росії не приховували, що хочуть зробити прифронтове місто-мільйонник не придатним для життя цивільного населення.

Разом з тим, все більше експертів і військових схиляються до думки, що Росія готує новий наступ на Харків. За інформацією The Economist, Росія зараз готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру, і Харків є одним із кількох можливих напрямків майбутнього наступу РФ.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що до бойових дій такої інтенсивності в умовах дефіциту боєприпасів і техніки ЗСУ не готові.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що плани росіян щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше. На Куп'янському напрямку росіяни "стираються" просто вщент вже фактично 10 місяців.

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