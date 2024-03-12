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"Захопили село": РДК та Свобода Росії розпочали операцію у кількох областях РФ

Юрій Берендій
12 березня 2024, 08:22
На території Курської та Бєлгородської областей тривають важкі бої.

'Захопили село': РДК та Свобода Росії розпочали операцію у кількох областях РФ
Відразу у кількох областях РФ тривають важкі бої / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Бійці РДК (російський добровольчий корпус), Легіону "Свобода Росії" та Сибірський батальйон почали бойові дії на території Росії. Повідомляється, що під контроль російських добровольців перейшов населений пункт Лозова Рудка Бєлгородської області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політичний координатор військової організації росіян "Легіон "Свобода Росії",

"Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон увійшли в Курську та Бєлгородську області РФ в рамках спільної операції. Прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем сил визволення. Наразі в Тьоткіно Курської області триває стрілецький бій. Слідкуйте за новинами!" – написав Пономарьов.

відео дня

Крім цього, низка російських пабліків із Курська та Бєлгорода опублікували звуки стрілецьких боїв, а також нібито просування танку з піхотою на території росії з боку кордону України.

Дивіться відео з боями на російському кордоні:

Після цього, на офіційному Телеграм-каналі Легіону "Свобода Росії" з'явилось відеозвернення бійцівймовірно щодо ситуації кордоні із Росією.

"Коли із Бєлгорода на колист дружній Харків летіли КАБи Москва раділа, коли прикордонні регіони обстрілювали у відповідь на Путінську політику - Москва мовчала. Коли вас забирали м'ясом на фронт далеко від дому і грузили до автозаків - Москва сміялась. Ми приходимо не для того, щоб убити, стерти, знизити або покарати", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео із зверненням бійців Легіону "Свобода Росії":

Крім того, бійці зазначили, що їхня мета - звільнення Росії від диктатури та терористичної організації, що захопила владу в РФ.

"Ми йдемо, щоб звільнити вас від бідності і страху, звільнити від диктатури терористичної організації, що захопила владу. Дати вашим дітям нормальне, цивілізоване майбутнє без санкцій і бех репресій, без виборів без вибору і без розмов про важливе, але з важливими цінностями. І найголовніше - без війни", - зазначили військові.

Крім того, зазначається, що через узурпацію влади Путіним за 20 років на росіян накладались санкції, відбувся економічний застій і почалась кровопролитна війна, що забрала життя та здоров'я більше ніж 400 тисяч російських чоловіків.

"Вбиті політичні конкуренти і повна ізоляція із світовою ареною. А ще, гарні палаци в Геленжику і Ново-Огарьово, а тепер він планує йти ще на один термін і правити до самої своєї смерті. Ми не дозволимо, ми такі ж росіяни як і ви. Ми також маємо право на волевиявлення. Наша воля - не визнавати кривавого диктатора президентом Росії. Ми зробимо все, щоб він встигнув із Ново-Огарьово переїхати в Полярний вовк (виправна колонії № 3 "Полярний вовк" - ред.), ми знаємо як там ставляться до місцевих мешканців. Легіон йде на вибори - чекайте нас", - резюмували в Легіоні "Свобода Росії".

Пізніше в Легіоні "Свобода Росії" опублікували кадри проходу танкових підрозділів через кордон України з Росією.

Дивіться відео про те, як бійці легіону "Свобода Росії" переходили російсько-український кордон:

"Сибірський батальйон" теж вирішив піти на вибори президента Росії.

Дивіться відео Сибірського батальйону про бої в Росії:

"Повалити злочинний диктаторський режим у РФ мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території РФ", - йдеться в заяві батальйону.

Що відомо про Легіон "Свобода Росії"

Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України.

Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.

Загроза розвалу Росії

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов спрогнозував, які республіки вийдуть зі складу Росії. "Демонтаж" Російської Федерації відбудеться демократичним шляхом і без зовнішнього впливу, вважає секретар РНБО України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що відбувається, і запустив процес розпаду своєї країни. У перспективі Росія має стати більш компактною і набагато менш впливовою. Деякі регіони можуть вийти з її складу.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що коли в країні-агресорі Росії почнеться хаотична боротьба за владу, ці окремі регіони можуть швидко відколотися, щойно "центр" ослабне. Поштовхом до такого розколу стане припинення фінансування цих регіонів з боку Москви.

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війна в Україні Російський добровольчий корпус (РДК)
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