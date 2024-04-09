У Зеленського запитали про наступ Росії на Харків: він поділився прогнозом

Експерти і деякі військові допускають, що ворог готується повторно наступати на Харків.

https://glavred.net/ukraine/u-zelenskogo-zapitali-pro-nastup-rosiji-na-harkiv-vin-podilivsya-prognozom-10556600.html Посилання скопійоване

Зеленський прокоментував чутки про наступ на Харків / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Президент Володимир Зеленський натякнув у розмові з журналістами, що вважає цілком імовірним наступ російських окупантів на Харків.

9 квітня глава держави відвідав Харківську область і продемонстрував іноземній пресі оборонні укріплення прифронтової зони, які вже вдалося звести українським інженерам.

Журналіст BILD Пауль Ронцхаймер, своєю чергою, запитував у Зеленського з приводу чуток про підготовку РФ до повторного наступу на Харків. Президент такий варіант не відкинув.

відео дня

"Вони (росіяни, - Главред) мають бачити, що ми готові до оборони. І нашим людям важливо розуміти, що Україна готова, якщо вони (росіяни, - Главред) підуть. Ми бачимо їх зараз, безліч російських солдатів на цьому напрямку", - відповів Зеленський.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Зеленський відвідав Харківську область 9 квітня - дивіться відео:

Новини Харкова - яка ситуація в області

За інформацією The Economist, Росія зараз готує шість дивізій (приблизно 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру, і Харків є одним із кількох можливих напрямків майбутнього наступу РФ.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зауважив, що плани росіян щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше. На Куп'янському напрямку росіяни "стираються" просто вщент вже фактично 10 місяців.

Тоді як експерт Олександр Мусієнко не виключає, що окупанти зосередяться на іншій ділянці фронту - головні зусилля ворог сконцентрує на тих напрямках, що й зараз - Авдіївка та Часів Яр.

У вівторок, 9 квітня, російські загарбники знову вдарили по Харкову КАБами - під обстрілом опинилися приміщення промислового обʼєкту.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред