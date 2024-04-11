'Ситуація критична': мер Харкова розповів про наслідки жорстокої атаки РФ

Міський голова повідомив, що в Харкові минулося без постраждалих. Однак є руйнування житлового фонду. На місцях працюють комунальники, обстежують дахи будинків.

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Терехов розповів про наслідки російської атаки по Харкову / колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки жорстокої російською атаки по місту 11 квітня. Окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова, внаслідок чого складається дуже важка ситуація з електропостачанням.

"Щодо електропостачання, то сьогодні зразку наш ворог наніс удари по енергетичній інфраструктурі міста Харкова. І сьогодні дуже важка буде ситуація з електропостачанням. Не працює зараз метрополітен, але нам вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів. Крім того, працюють муніципальні автобуси", - зазначив Терехов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що були дуже серйозні влучання і руйнації енергетичної системи в області, яка заживлює Харків.

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"Тому зараз працюють наші комунальні підприємства разом з енергетиками щодо того, як перезапустити систему енергопостачання. Не кажу, що немає енергетики по всьому місту, але є труднощі і ми розуміємо це, бо критично сьогодні не вистачає напруги у мережах для сталого енергозабезпечення всього міста", - розповів Терехов.

Водночас він повідомив, що всі лікарні міста заживлені. Коли стаються перебої з електропостачанням, то медзаклади миттєво переходять на генератори.

На щастя, в Харкові минулося без постраждалих. Однак є руйнування житлового фонду. На місцях працюють комунальники, обстежують дахи будинків.

"У нас є нагальна потреба і в генераторах, і що стосується палива, і трансформаторів. Ми отримуємо допомогу з інших міст, за що я дуже вдячний і містам, і областям всієї України. Сьогодні отримали допомогу від Закарпаття", – повідомив мер.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Обстріл Харкова: що відомо

Нагадаємо, що 9 квітня Росія ударила по Харкову - є прильоти по підприємству, палають будівлі. Мер Ігор Терехов повідомив про два прильоти по центру міста та про декількох постраждалих людей від російської атаки. За даними Харківської ОВА, прилетіло по обʼєкту промисловості.

РФ била ракетами по Харкову, є проблеми зі світлом. У ніч на 11 квітня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила ракети, зокрема й "Кинджали". Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області.

РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський розповів про пошук можливості дати Харкову більше захисту неба. Він також наголосив, що ситуація в Харкові дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щодня атакують авіабомбами.

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