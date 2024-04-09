Росія ударила по Харкову: є прильоти по підприємству, палають будівлі

Харків знову під обстрілом російських загарбників.

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РФ обстрілює Харків / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Синєгубова, КМВА

Російські окупанти у вівторок, 9 квітня, вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами.

Мер Ігор Терехов повідомив про два прильоти по центру міста. Дані про постраждалих уточнюються.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив про двох поранених. Тоді як Терехов пише про вже трьох поранених.

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Профільні служби працюють на місці події.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Вибухи у Харкові 9 квітня - останні дані

За даними Харківської ОВА, прилетіло по обʼєкту промисловості. Серед постраждалих - працівники підприємства.

"Окупанти завдали щонайменше 2 удари по цивільному підприємству Харкова. Попередньо - КАБ. Є руйнування та загорання будівель. На цю хвилину троє постраждалих, в середньому стані, усі - працівники підприємтсва. Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди", - інформує Синєгубов.

Удар по Україні - де гриміли вибухи

Російські окупанти зосереджено бʼють по цивільній та критичній інфраструктурі України. У Повітряних силах наголошували, що у запасі країни-агресорки ще "багато ракет", щоб тероризувати Україну масованими ударами.

9 квітня ворог обстріляв Полтавську громаду. Ворог вдарив прямо по цивільному будинку. Окупанти вбили щонайменше одну людину та поранили мінімум 10 людей. Серед постраждалих є діти - троє.

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