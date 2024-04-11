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Коли РФ може почати наступ на Харків: в ISW попередили, чого очікувати влітку

Юлія Закрепа
11 квітня 2024, 10:15
Загроза російської наступальної операції існує із декількох небезпечних напрямків.
Коли РФ може почати наступ на Харків: в ISW попередили, чого очікувати влітку
Окупанти готуються до нових наступів / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті повідомили, що російська сухопутна операція проти Харкова найближчим часом малоймовірна, але зусилля Росії зі створення стратегічних резервів і передислокування сил на полі бою можуть дозволити російським військам розпочати наступ на місто влітку.

Аналітики ISW зауважили, що загроза російської наступальної операції проти Харкова чи Сум, схоже, змушує українських військових перерозподіляти свою обмежену живу силу і техніку на будівництво оборонних укріплень у цих районах, а активна російська операція із захоплення цих міст лише посилить цю динаміку.

"Російські війська спроможні виділити значні ресурси в надії досягти оперативно-важливих проривів на ділянках лінії фронту за власним вибором і можуть використовувати ділянки фронту, які раніше були вразливими через перекидання української живої сили і матеріальних засобів", - йдеться в повідомленні.

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В ISW зазначили, що російські сили наразі зосередили значні ресурси поблизу Часового Яру й Авдіївки і продовжують повільно просуватися в цих районах, головним чином через проблеми України з живою силою і затримку допомоги США і Заходу.

"Українські війська, ймовірно, не зможуть перехопити ініціативу на полі бою і більш активно розподіляти свої ресурси, не вирішуючи свої кадрові проблеми і не отримуючи додаткової західної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ Росії на Харків: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ готуються до наступу РФ на Харків та будують лінію оборони за 10 км від кордону. Відомо, що перша лінія нових укріплень під Харковом проходить за 10 км від кордону Росією. Будівельники працюють лопатами без спецтехніки та перебувають під постійним російським вогнем.

Президент Володимир Зеленський поділився прогнозом наступу Росії на Харківщину. Він відвідав Харківську область і продемонстрував іноземній пресі оборонні укріплення прифронтової зони, які вже вдалося звести українським інженерам.

Військовий назвав ще один напрямок, де росіяни підуть у наступ. Українські захисники готові до цього і перебувають в повній бойовій готовності. Водночас зазначається, що поки нема позиційних штурмів ворога і просувань на цьому Горлівському напрямку.

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