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РФ вдарила ракетами по чотирьох областях: що відомо про поранених і "прильоти"

Олексій Тесля
27 квітня 2024, 07:40оновлено 27 квітня, 10:38
На Харківщині під удар потрапив лікувальний психіатричний заклад, лише дивом обійшлося без жертв.
РФ вдарила ракетами по чотирьох областях: що відомо про поранених і 'прильоти'
РФ масовано вдарила по Україні / Коллаж: Главред, Фото: Telegram С.Лысака, Суспильне

Масованого ракетного удару завдали російські окупанти по Україні в ніч на суботу, 27 квітня. У результаті є постраждалі та руйнування.

Ворог атакував Україну крилатими ракетами та балістикою, а також застосовував ракети "Кинджал".

Удар РФ по Харкову

Росіяни завдали нічного удару по Салтівському району Харкові. У результаті постраждав лікувальний заклад.

відео дня

Попередньо, без жертв, але є постраждалі. У приміщеннях є руйнування.

Як уточнив мер міста Ігор Терехов, удар було завдано по території медичного закладу.

"Під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетних обстрілів перебувало понад тисячу осіб - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу. На щастя, ракети влучили в землю, а не в корпуси медзакладу - в іншому разі важко уявити кількість загиблих і постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь - легкий.

Щодо руйнувань - від вибухової хвилі постраждали кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водопровід та інші інженерні комунікації", - розповів він.

  • Наслідки удару РФ по Харкову
    Наслідки удару РФ по Харкову Суспільне
  • Наслідки удару РФ по Харкову
    Наслідки удару РФ по Харкову Суспільне
  • Наслідки удару РФ по Харкову
    Наслідки удару РФ по Харкову Суспільне
  • Наслідки удару РФ по Харкову
    Наслідки удару РФ по Харкову Суспільне
  • Наслідки удару РФ по Харкову
    Наслідки удару РФ по Харкову Суспільне
  • Наслідки удару РФ по Харкову
    Наслідки удару РФ по Харкову Суспільне
  • Наслідки удару РФ по Харкову
    Наслідки удару РФ по Харкову Суспільне

При цьому в Нацполіції опублікували відео наслідків удару РФ по Харкову. Під удар потрапив психіатричний лікувальний заклад.

Дивіться відео - наслідки удару РФ по Харкову:

Скріншот
/ Скріншот

Як пише Суспільне, дві ворожі ракети залишили на території психіатричної лікарні в Харкові вирви понад 5 метрів у глибину. За попередньою інформацією від правоохоронців, це був обстріл С-300.

Вибухи в Дніпропетровській області

Вибухи також було чути в Дніпрі сьогодні рано вранці в суботу. Фіксувався рух ворожих ракет у напрямку міста, повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що вибух у Дніпрі було чути в районі міста близько п'ятої ранку.

Сили ППО знищили 13 ракет - у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Але, на жаль, без наслідків не обійшлося. У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджено енергетичні об'єкти. Сталося кілька загорянь. Поранено чоловіка. Його госпіталізували", - повідомив Лисак.

  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA
  • Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
    Наслідки удару РФ по Дніпропетровщині t.me/dnipropetrovskaODA

Удар по Львівщині

Ракетна небезпека була також у Львівській області. Про це повідомляв голова ОВА Максим Козицький.

За його словами, особлива небезпека загрожувала Стрию, де розташовані газові інфраструктурні об'єкти.

"Особлива небезпека для Стрийщини", - попереджав Козицький.

Як пізніше уточнив Козицький, у Львівській області вночі був приліт по двом об'єктами "критичної енергетичної інфраструктури" у Стрийському та Червоноградському районах, на них почалися пожежі.

За його словами, удар завдавав крилатих ракет і ракет "Кинжал".

РФ вдарила ракетами по чотирьох областях: що відомо про поранених і 'прильоти'
/ Скриншот

Вибухи в Івано-Франківській області

У ніч на 27 квітня вибухи неодноразово також було чути в Івано-Франківській області.

"В Івано-Франківській області чути звуки вибухів", - повідомляє Суспільне.

У ніч на 27 квітня війська РФ знову завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті.

Як повідомляє голова Івано-Франківської ОВ Світлана Оніщук, внаслідок удару виникла пожежа, до ліквідації якої було залучено відповідні служби.

  • РФ завдала удару по Івано-Франківщині
    РФ завдала удару по Івано-Франківщині ДСНС
  • РФ завдала удару по Івано-Франківщині
    РФ завдала удару по Івано-Франківщині ДСНС
  • РФ завдала удару по Івано-Франківщині
    РФ завдала удару по Івано-Франківщині ДСНС
  • РФ завдала удару по Івано-Франківщині
    РФ завдала удару по Івано-Франківщині ДСНС

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Подробиці удару РФ по Україні

Як уточнили у Повітряних силах ЗСУ, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів.

Загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування.

Внаслідок протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крилата ракета "Іскандер-К";
  • 6 крилатих ракет "Калібр".
РФ вдарила ракетами по чотирьох областях: що відомо про поранених і 'прильоти'
/ t.me/kpszsu

Унаслідок атаки РФ чотири теплові електростанції (ТЕС) зазнали пошкоджень у ніч на 27 квітня. Зокрема, атаковано об'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Глава Міненерго Герман Галущенко повідомив, що на одному з уражених об'єктів постраждала людина. Енергетик дістав контузію.

У ДТЕК додали, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств. "У ці хвилини енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки", - йдеться в повідомленні.

Скріншот
/ Скриншот

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, 24 квітня, в Одесі прогриміли вибухи. Над містом здіймається стовп диму. Перед цим у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Вибуховою хвилею пошкоджено близько 30 будинків. Постраждала 43-річна жінка, її в стані середнього ступеня тяжкості доправили в лікарню.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ знищили 15 ракет, 14 дронів і бомбардувальник ТУ-22М3. 19 квітня окупанти застосували 36 засобів повітряного нападу - 22 ракети різних типів і 14 ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося про те, що Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку. У Дніпрі двоє людей загинули, ще 16 - поранені. Психологічну допомогу отримали 30 осіб.

У Синельниківському районі пошкоджено понад десяток приватних будинків. Спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загинули 6 людей, серед яких діти 6 та 8 років. Ще двоє людей травмовані.

РФ вдарила ракетами по чотирьох областях: що відомо про поранених і 'прильоти'
/ Инфографика: Главред

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