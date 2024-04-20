ППО безсила: з'явився тривожний прогноз щодо ракетних ударів РФ по Україні

РФ почала бити поодиноко ракетами, які не можуть перехоплювати системи ППО, - по регіонах, де вони відсутні.

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/ ua.depositphotos.com, Facebook Олександр Коваленко

Під час нещодавніх ракетних ударів російськими окупантами по українських містах використовували 9М723 ОТРК "Іскандер", які не було перехоплено, і вони або досягли своїх цілей, або уразили райони в радіусі допустимого відхилення від цілі.

Як зазначає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в матеріалі на Obozrevatel, за останні півроку окупанти все частіше почали застосовувати удари поодиноко ракетами, які не можуть перехоплювати системи ППО, окрім Patriot або SAMP/T, - по регіонах, де вони відсутні.

"А тому тактика таких ударів не нова, але її відмінність у тому, що порівняно з 2023 роком Росія може собі дозволити наносити удари балістичними ракетами набагато частіше, системно і практично щодня. Це може бути обумовлено не тільки нарощуванням виробництва 9М723, а й поставками з КНДР балістичних ракет типу KN-23, які є точною копією "Іскандерів", - пояснив він.

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Експерт зазначає, що гострота питання зумовлена тим, що, крім ППО, яка здатна боротися з балістичними погрозами, Україні анітрохи не менше потрібен ресурс комплексів малого і середнього радіусу дії для знищення інших повітряних засобів, а також БК - ракети.

"Обсяги і потреби настільки великі і настільки актуальні, що невідомо, коли Захід, за його бюрократичної "розторопності", зможе задовольнити всі запити України. Адже поки там, у високих кабінетах і просторих залах із кондиціонерами, ухвалюють рішення, в Україні російські окупанти поступально, щодня реалізують свій точковий терор", - додав Коваленко.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила ракетами по центру Дніпра - є приліт у житловий будинок, загинули люди. Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. У місті прогриміла серія вибухів. Є влучання в житловий будинок. Відомо про 2 загиблих і 15 поранених.

Президент України Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпропетровській області. Він після удару по Дніпропетровщині зазначив, що Росія має відповідати за свій терор.

Також уранці в Одесі прогриміли вибухи. Близько п'ятої ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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