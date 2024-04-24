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В Одесі прогриміли вибухи, над містом - дим: перші подробиці

Анна Ярославська
24 квітня 2024, 07:31
У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
В Одесі прогримів вибух
В Одесі прогримів вибух / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, Суспільне

Вранці в середу, 24 квітня, в Одесі прогриміли вибухи. Над містом здіймається стовп диму. Перед цим у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

відео дня

Суспільне опублікувало фото стовпа диму над Одесою після першого вибуху:

Над Одесою видніється дим
Над Одесою видніється дим / Фото: Суспільне Одеса

Так виглядала карта тривог сьогодні вранці:

Карта тривог уранці 24 квітня
Карта тривог вранці 24 квітня / t.me/alarmukraine

Атаки РФ на Одесу та область - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі 22 квітня російські окупанти запустили по Україні сім дронів "Шахед", один безпілотник "Орлан" і три ракети.

Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили п'ять ударних дронів, а близько 07:00 також збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі дрони були знищені в Одеській області.

21 квітня в Одесі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Окупанти вдарили балістикою і цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

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