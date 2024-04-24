В Одесі прогриміли вибухи, над містом - дим: перші подробиці

Вранці в середу, 24 квітня, в Одесі прогриміли вибухи. Над містом здіймається стовп диму. Перед цим у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.
Суспільне опублікувало фото стовпа диму над Одесою після першого вибуху:
Так виглядала карта тривог сьогодні вранці:
Атаки РФ на Одесу та область - останні новини
Як повідомляв Главред, вночі 22 квітня російські окупанти запустили по Україні сім дронів "Шахед", один безпілотник "Орлан" і три ракети.
Мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили п'ять ударних дронів, а близько 07:00 також збили безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі дрони були знищені в Одеській області.
21 квітня в Одесі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Окупанти вдарили балістикою і цілилися по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.
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